Yesterday, spiegazione del film di Danny Boyle del 2019

Yesterday, è questo il titolo di un film del 2019 diretto dal celebre regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e produttore televisivo britannico Danny Boyle. Ma, qual è la sua trama? Cosa sapere sul film? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Yesterday, trama del film del 2019 di Danny Boyle

Il protagonista del film ‘Yesterday‘ è Jack Malik ovvero un cantautore di Lowestoft che non riesce ad ottenere il successo desiderato. Una notte viene investito da un autobus e dopo essersi ripreso si ritrova a cantare il brano ‘Yesterday’ scoprendo in questo modo che i suoi amici non hanno mai sentito parlare dei Beatles. Così inizia a fare delle ricerche online sulla band e dopo aver controllato anche la sua collezione di dischi musicali ecco che scopre di trovarsi in una realtà alternativa in cui il gruppo non si è mai formato. Una particolare occasione per Jack che decide quindi di suonare i brani dei Beatles facendoli passare per suoi.

Il giovane ottiene subito un grandissimo successo. Viene invitato dalla celebre pop star Ed Sheeran per aprire un suo concerto a Mosca. E proprio dopo il concerto lo stesso Ed Sheeran decide di sfidare Jack in un duello con l’unico obiettivo di scoprire chi sia dei due il migliore cantautore. Una sfida che viene vinta da Jack che sceglie di esibirsi con il brano “The Long and Winding Road”. Proprio in seguito al duello Jack viene contattato dall’agente di Sheeran che lo invita a Los Angeles e decide di ingaggiarlo per la sua etichetta.

Jack, che fa fatica a ricordare tutte le canzoni dei Beatles, decide di recarsi nella loro città natale e visitare i luoghi menzionati in diverse canzoni. Proprio mentre si trova a Liverpool ecco che riceve una bellissima sorpresa da parte di Ellie, sua amica e manager. I due trascorrono una bellissima serata insieme ma la donna confessa di volere molto di più di un’avventura. La mattina seguente Jack e l’amico Rocky seguono Ellie alla stazione ferroviaria ma quest’ultima dirà a Jack di non voler far parte della sua vita da celebrità. Parole che spezzeranno il cuore del giovane artista che affranto tornerà a Los Angeles.

Tutto cambia quando Ellie comunica a Jack non solo di frequentare Gavin, il suo primo produttore, ma anche la riapertura del Pier Hotel. Jack, pronto al lancio del suo disco, convince la sua etichetta a fare il lancio dal tetto del Pier Hotel. E in seguito al concerto, nel backstage, viene raggiunto da due fan amanti dei Beatles e della loro musica, che gli si avvicinano per ringraziarlo di aver portato di nuovo la musica dei Beatles nel mondo. Ma non solo, dalle due fan Jack riceve anche l’indirizzo di John Lennon e decide di incontrarlo per chiedergli se la sua è stata una vita di successo.

A tale richiesta però Lennon risponde rivelando che la sua è stata una vita felice perché vissuta al fianco della donna che amava. Lennon quindi consiglia a Jack, per poter avere anche lui una vita felice, di essere sempre sincero con le persone che ama e di dire la verità sempre.

Come finisce il film?

Siete curiosi di sapere come finisce il film? Le parole di Lennon spingono Jack a prendere una decisione molto importante. L’artista chiede a Sheeran di poter chiudere il suo concerto allo stadio di Wembley. E proprio in tale occasione, dopo essersi esibito con il brano All You Need is Love, rivela al pubblico di amare Ellie. Ma soprattutto di non essere lui l’autore di tutti i brani cantati. Inoltre chiede all’amico Rocky di caricare online e gratuitamente i pezzi dei Beatles sabotando in questo modo l’uscita del disco. Prima di lasciare lo stadio incontra Ellie e Gavin e quest’ultimo lascia andare la donna sapendo che è Jack l’uomo che ama. I due quindi si mettono finalmente insieme e formano una splendida famiglia. Jack abbandona la carriera da artista ed inizia ad insegnare musica proprio nella stessa scuola in cui insegna Ellie.

Spiegazione del film Yesterday

Qual è il significato del film? Prima di tutto è importante precisare che non è tratto da una storia vera. I significati però sono diversi. Uno di questi è quello che spinge a ricordare che la verità premia sempre. Ma non solo, tale film vuole anche far capire quanto sia giusto avere dei sogni. E quanto sia importante impegnarsi per realizzarli ma allo stesso tempo in caso di insuccesso non occorre assolutamente sentirsi dei falliti. Infine a far riflettere è il finale del film in cui il protagonista, Jack, raggiunge una particolare serenità sia nel privato formando una bella famiglia, sia nel lavoro. Ciò significa che spesso i piani che la vita ha per noi sono migliori di quelli fatti da noi stessi.