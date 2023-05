Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 7: Isola dei famosi o Isola dello zoo? Mazzoli sempre più protagonista

Per me può vincere chiunque quest’anno, perché non ce n’è uno che mi piaccia, però vedendo la puntata è innegabile che ci sia un favoritismo plateale verso Mazzoli. Non c’è stata una puntata in cui non gli abbiano fatto delle sorprese. Anche ieri sera non una ma bensì due sorprese, tra l’altro sorprese che occupano delle belle mezz’ore di programma. Nella prima ha rivisto Noise in collegamento e per avere la pizza da mangiare ha dovuto sottoporsi ad una ceretta. Tra l’altro gli autori potrebbero inventarsi anche qualcosa di nuovo eh… Se non è la ceretta gli tagliano i capelli, se non gli tagliano i capelli gli fanno la ceretta… Già non è tutta sta vita questa edizione se magari vi inventate cose nuove ci fate anche un favore. In teoria siete pagati per questo. Cmq dicevo sorpresa di Noise e poi video messaggio di Rovazzi. Gli altri se riescono a dice ciao ai parenti in studio di sfuggita è un miracolo. Che poi Mazzoli non avrebbe neanche bisogno di tutta questa spinta perché si è rivelato un personaggio perfetto per il reality. Crea dinamiche, litiga pure con i cocchi, fa strategie, perché quindi, dargli anche tutte queste agevolazioni? Al televoto è stato salvato con una percentuale pazzesca e nonostante lui ogni volta sbuffi, è il vincitore designato. Per me quest’anno oltre a me l’isola la stanno guardando solo i fan dello zoo, ho questa impressione.

Poi vuoi non parlare di Cristina Scuccia e l’amore? Vuoi non perdere un’altra mezz’ora a parlare della persona che l’aspetta fuori dal programma? E mi raccomando per tenere alto l’interesse non diciamo se è uomo o donna, continuiamo a dire persona. Vuoi non fare quella timida in puntata, quella che si vergogna a parlarne quando durante la settimana non parla d’altro? Vedrete se entro fine reality non fa pure coming out. Tutto questo per dire che io Cristina la trovo estremamente studiata, per niente spontanea. Che poi se sta con un uomo o con una donna, a noi che ci frega? Voi siete davvero interessati a saperlo?

Ma veniamo a l’unica cosa che mi ha destato dal torpore, la lite tra Nathaly e Andrea. Pessimi entrambi. Lei sappiamo che tipo è, e sappiamo che i reality li sa fare. Lui però ha davvero esagerato le ha detto testa di ca**o, arrampicatrice sociale, signora di mezza età, soubrette mancata, una che ruba il cibo. Ora io capisco le antipatie, capisco che senza cibo uno impazzisca ma certe cose mi sembrano davvero esagerate. Ricordiamoci che parliamo pur sempre di un gioco. Anche come l’hanno gestita in studio non mi è piaciuta, cioè uno dice arrampicatrice sociale e nessuno interviene? Vladimir fa sempre la paladina della giustizia e in questo caso non ha avuto nulla da dire? Che stranezze.

L’isola di Sant’Elena è stata chiusa e Gian Maria e Helena, grazie a lei che ha vinto una prova sono tornati in gioco. Eliminata definitivamente Corinne Clery, che non ha accettato di stare da sola sull’ultima spiaggia. Nominati Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci. Io salverei la Caldonazzo solo per le dinamiche poi come vi dico sempre, fate voi.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti