Grande Fratello Vip, fine a suon di accuse social tra gli Oriele | Le pillole de La Velenosa

Diciamo che se i personaggi pubblici fossero tutti come Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli il mio lavoro sarebbe molto più semplice. Con loro non si è dovuti ricorrere alla Cia per capire se si fossero lasciati o meno, perché ce lo hanno spiattellato in vari modi sui social. Quindi prima di tutto grazie. Tutto è iniziato lunedì quando Oriana di colpo ha smesso di seguire Daniele sui social e ha pubblicato una storia Instagram con lei alla stazione con le valige. I fan hanno iniziato subito a capire e su Twitter si sono scatenati. La conferma della rottura tra i due è arrivata poi quando Oriana è intervenuta piangendo disperata in una room di Twitter. La Venezuela ha chiesto di non essere più taggata in post di coppia perché la facevano soffrire. Il giorno dopo Daniele Dal Moro ha partecipato ad una room per spiegare cosa fosse successo e ha speso anche delle belle parole per la Marzoli. Il veneto ha spiegato che litigavano spesso soprattutto a causa delle segnalazioni che alcune fan solo di Oriana le mandavano contro di lui. L’incontro di Daniele poi con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sarebbe stata un’altra fonte di discussione:

“Abbiamo avuto delle incomprensioni. Ci sono state tante litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella è venuto un casino. Non è il motivo della rottura, ma non ha certo agevolato. Io non volevo fare nulla di male. Ho detto a Oriana che avrei visto Edo e Antonella, voi non so che cavolo le scrivete e lei mi ha detto che si sente umiliata.

Non ci capiamo, abbiamo litigato perché lei dice che non mi espongo sui social. Lei quando ha qualcosa che non va toglie le foto, poi le rimette. Io le ho detto ‘se tu fai così come se avessi 16 anni, io foto con te non ne faccio più’. E io sono uno che sui social non mette nulla, eppure ho messo qualcosa per lei, per voi che siete sempre stati carini. Io da quel punto di vista sono molto timido. Non pubblico nulla del mio lavoro, della mia vita. Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde. Sono molto riservato, di solito pubblico foto in palestra e poco altro. Mille discussioni e quasi tutte le volte partono da cose che mandate voi, che mandano gli hater. Io mi sono arrabbiato anche su Twitter.

La verità poi sta sempre in mezzo. Lei avrà ragione per alcune cose, io per altre, non ci capiamo. Oriana ha un tipo di vita diversa dalla mia e io ho cercato di andarle incontro e ho fatto il massimo, facendo anche cose che non faccio. Io ho cercato di fare ciò che potevo.

Ci sono state diverse discussioni. E ve ne dico anche una. Ho preso un miliardo di parole per tutti i video che le avete mandato di Nicole come se io avessi fatto le peggio cose con lei al GF Vip. Quando vi dico in tutta onestà, non credo di aver mai fatto nulla. Ok, però lascio a voi il giudizio, visto che il Grande Fratello l’avete visto in diretta. Quindi vabbè. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che io dentro quella casa ho sempre e solo cercato di avere qualcosa con Oriana e non con le altre. E dai vabbè lasciamo stare questo che poi che sono discorsi che mi infastidiscono solo a parlarne.

In ogni caso a me di follower o profili non mi importa. L’importante è che mi lasciano tranquillo. Perché se non mi lasciano tranquillo io non riesco a stare bene con un’altra persona. Adesso siamo stressati entrambi e abbiamo fatto tante litigate. Non c’è altro da dire, non voglio entrare in dettagli, la vita diventa difficile se esponi tutto.

Ragazzi è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però comunque sia io vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me.

Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere.

Vi sono grato quando siete carini con me. Io però non chiedo nulla e non cerco nemmeno di vendervi nulla. Io più di così non riesco a fare davvero. Io mi trovo in difficoltà e faccio fatica anche a stare in room qui a parlare. IO del sostegno non me ne faccio di nulla. Oriana con questo mondo qua ci lavora, quindi sostenete lei. Per lei è importantissimo, dategli tutto il sostegno, anche quello mio. Io l’unica cosa che vi chiedo è di non dipingermi per quello che non sono, di non dire falsità su di me e di non mettere in mezzo la mia famiglia. Poi potete smettere di seguirmi che è lo stesso. Ringrazio chi mi segue e mi scrive cose bellissime, ma vivo anche senza questo mondo”.

Insomma fino a qua sembravano incomprensioni che potevano essere risolte e che l’ex tronista sembrava voler risolvere. Peccato che dopo questa room Oriana lo abbia bloccato ovunque e quindi l’atteggiamento di Dal Moro è cambiato:

“La room è stata fatta perché Oriana ieri ha avuto la brillante idea di togliere segui foto (chissà cosa avrà detto ai suoi amici, i miei la seguono tutti ancora(piccola differenza) Piangere a dirotto (volete gli screen di tutti i messaggi che mi sono arrivati dicendomi che sono una merda di uomo perché l’ho ridotta così e che mia madre deve morire?? Ve li risparmio) scatenando chiaramente un putiferio.

Non si poteva semplicemente restare in silenzio e aspettare un po’?!? Evidentemente no

L’unica volta che forse ho sbagliato è stato mettere quello screen dove comunque non si vedeva nulla se non lo schifo che come al solito pubblicate voi, perché volevo che la finiste di mandarle ogni singola cosa per screditarmi.

E dopo ormai quasi due mesi che stavo zitto assorbivo e cercavo di discolparmi in privato.

Comunque sia io sono stufo di dovermi giustificare e di chiedervi là cortesi di smetterla di scrivere

me***te alla mia famiglia! Sbaglio sempre qualsiasi cosa faccio se sto zitto

perché sto zitto, se parlo perché parlo, qualsiasi cosa faccio non va bene..

Vi garantisco che è deprimente quando una persona cerca sempre di fare il meglio che puo per l’altra persona perché vi ricordo che io qui non ci lavoro!

Visto che a quanto pare voi avete più voce in capito di me facciamo una cosa..

Scrivo questo messaggio qui perché non ho Twitter

(solo quello di Pablo) e voi lo divulgate ok?!

Mo la potete smettere di rompermi il ca**o e potete shippare la vostra Reina con chi più vi aggrada

IL VENETO NON È PIÙ UN PROBLEMA

Vedrete che sarò anch’io la prima scelta di qualcuno!

PS: la vostra reina dopo la festa di signorini è andata a casa di Antonino (non credo sia un problema se io vedo Edoardo ed Antonella, e pensate che non ho nemmeno mai visto Nikita e potete immaginare il perché Orianisats di sto ca**o

Potete smetterla di stolkerarmi.. ve le taggo io le prossime ragazze che incontrerò! Perché udite udite.. sono Etero sempre a differenza di ciò che molti di voi dicono”.

Cioè così di botto ha sganciato pure delle bombe. Uno che ha chiuso i rapporti con Nikita e non l’ha più vista perché Oriana non voleva e due che dopo il compleanno di Signorini, la Marzoli è andata a casa di Antonino Spinalbese. Ovviamente ci sarà andata insieme ad altri vipponi e non da sola, ma le parole di Daniele possono portare a fare molte illazioni.

Da qua ne è nato un botta e risposta tra i due, francamente molto cringe e trash che un po’ fa imbarazzare. Oriana ha così risposto:

“Oh..quanta pazienza sto avendo, quante bugie, quante cose che non si raccontano…ed io in tanto continuo a non dire nulla. E cosí sarà. La gente che mi interessa sa come sono le cose veramente (che sono i miei amici, Italia-spagna).

Hanno letto e visto tutto. BASTA!”

Daniele:

“Pensa quante bugie leggo io tutti i giorni e quante cose non dico…

La verità è solo e soltanto che non te n’é mai fregato nulla.

E come ho detto molto volte.. IO LO SAPEVO!

Continua pure a pensare solo ed esclusivamente ai tuoi follower perché l’unica cosa di cui ti

importa nella vita sono i social network

Comunque sia basta lasciamo perdere tutto.

Mi dispiace solo perché non starò bene per una

persona che mi ha solo preso in giro.

Troverò un modo per farmela passare.

Meno male che eri innamorata Reina!

Probabilmente solo su Mtmad.

Ora per favore lasciatemi stare perché non sto bene, e non ho bisogno di mettermi a piangere per dimostrarlo.”

Oriana:

“Perchè sono una vera DONNA, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente.

Quindi, gioca da solo”.

Capite il livello? Ma non hanno amici o parenti che gli dicano qualcosa, che gli prendano i cellulari e glieli lancino nella stratosfera? Anche perché non è finita qua. Oriana ieri sera ha fatto un video Instagram molto provata dicendo che avrebbe partecipato ad un evento per cercare anche di distrarsi e Daniele è tornato all’attacco

“Sono qui ad aspettare un taxi, a Milano non è facile. Oggi non voglio stressarmi ulteriormente, oggi è una giornata già abbastanza difficile, stasera andrò ad un evento“.

Daniele

“Vai a prendere per il c**o qualcun altro! Sono una persona non uno schiavo. Magari con il prossimo andrà meglio. Certo tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo quella non sei tu. E tua mamma

P.S: se io dico che non ti ho lasciata e che pensavo si potesse chiarire?!? Chi è stato?! Probabilmente le Orianistas. La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone!

Come ti dissi in casa io ti accetto per come sei. Tu vuoi solo una stampino. Ma l’amore non è questo è io per quanto ci sia sentimento mi dispiace ma non sono un co****ne. Oggi ho avuto la prova del valore che io ho per te! E finalmente sono riuscito ad avere la risposta che tanto cercavo. Il mio cuore è più leggero ora.

Sai qual’è la verità. Che bastava non mi avessi bloccato ovunque, cancellato ogni cosa e parlato male di me con ogni tuo amico. Si poteva parlare al di la del risultato come persone grandi. Ma no, era più comodo entrare in una room a far sentire tutto il tuo dolore e sparire per sempre.

E sai perché… perché ti sta bene così! Ho tanti difetti ma non sono ingenuo. E tu non sei la più furba del villaggio! Mi hai già fregato na volta non me freghi de novo. Chi salta nel vuoto impara a volare? Ma vaffa!”

Ultima, poi passo e chiudo: non sarò mai una manciata di like, una foto di coppia o una paparazzata. E se mi perdi difficilmente potrai ritrovarmi. Io sono molto di più. Io sono Daniele Dal Moro”.

Insomma la ship tra gli Oriele è finita nel peggiore dei modi. Io ho sempre pensato che fossero persone incompatibili e troppo diverse. Immaginavo non avrebbero retto fuori dalla Casa una volta tornati alle loro vite e così è stato. Non pensavo però che si sarebbero scannati sui social, facendo una figura pessima, portando anche i loro fan a chiedergli di darci un taglio. Sono sicura non sia finita qua. Vi aspetto per una nuova puntata.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti