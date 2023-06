GI Joe, quanti film sono? In che ordine vederli? Tutto sulla saga

La saga di GI Joe comprende finora due film principali più uno spin off. Per i curiosi di questa particolare saga, ecco l’elenco dei film della serie GI Joe e l’ordine consigliato per vederli.

GI Joe – La nascita dei Cobra” (2009)

Questo è il primo film della trilogia, che introduce i personaggi principali e le trame della squadra GI Joe e della Cobra Organization. La trama ruota attorno alla battaglia tra la squadra GI Joe, un’unità speciale globale addestrata per combattere il terrorismo, e la Cobra Organization, un’organizzazione malvagia determinata a instaurare un nuovo ordine mondiale.

Il film inizia con la creazione dei GI Joe, guidati dal generale Clayton “Hawk” Abernathy (interpretato da Dennis Quaid). La squadra è composta da soldati altamente addestrati e specializzati, tra cui Duke (interpretato da Channing Tatum) e Ripcord (interpretato da Marlon Wayans).

La Cobra Organization, guidata dal malvagio comandante Cobra (interpretato da Joseph Gordon-Levitt), sviluppa un’arma segreta chiamata “Nanomite”, in grado di distruggere intere città. I GI Joe devono impedire che Cobra metta le mani su quest’arma e fermare i suoi piani di dominio globale.

Durante la loro missione, i GI Joe affrontano varie sfide e intraprendono pericolose missioni in tutto il mondo, che li portano a scontri ad alta intensità e sequenze d’azione avvincenti.

La trama si sviluppa tra tradimenti, alleanze instabili e colpi di scena, culminando in una spettacolare battaglia finale in cui i GI Joe cercano di salvare il mondo dalla minaccia della Cobra Organization.

GI Joe – La vendetta” (2013)

Questo è il sequel del primo film, in cui i GI Joe devono affrontare nuove minacce e cospirazioni. Nel film, il presidente degli Stati Uniti viene sostituito da un duplicato impostore facente parte della Cobra Organization, che ordina un attacco ai GI Joe, decimando gran parte del team. Solo pochi membri sopravvivono, tra cui Roadblock (interpretato da Dwayne Johnson), Flint (interpretato da DJ Cotrona) e Lady Jaye (interpretata da Adrianne Palicki).

La squadra sopravvissuta si identifica e si unisce a un vecchio alleato, il leggendario ninja Snake Eyes (interpretato da Ray Park), per scoprire il piano della Cobra Organization e vendicarsi del tradimento subito.

Snake Eyes – GI Joe Origins” (2021)

Questo film è uno spin-off che si concentra sul personaggio di Snake Eyes, approfondendo le sue origini e la sua connessione con la squadra GI Joe.

Il film racconta la storia di Snake Eyes, interpretato da Henry Golding, un misterioso guerriero solitario con un passato oscuro. Dopo essere stato testimone dell’omicidio di suo padre quando era giovane, Snake Eyes si unisce a un antico clan ninja chiamato Arashikage per cercare vendetta e trovare un nuovo scopo nella vita.

In vista un quarto film?

In programma ci sarebbe un quarto film. In un primo momento si prevedeva che uscisse nel 2020 ma poi è stato dato spazio allo spin off. Si consiglia in ogni caso di vedere i film in ordine cronologico