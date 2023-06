Marco Masini è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Uno degli artisti italiani più amati è Marco Masini, celebre cantautore e pianista. La sua è una carriera ricca di grandi successi, tra questi la vittoria del Festival di Sanremo 2004 con il brano L’Uomo volante e la vendita di oltre sette milioni di copie in tutto il mondo. Ma, cosa sappiamo invece della sua vita privata? E’ fidanzato o sposato? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Il grande successo di Marco Masini

Marco Masini è un celebre cantautore e pianista italiano, uno dei più noti e amati. E’ nato a Firenze il 18 settembre del 1964 e fin dalla giovanissima età ha mostrato grande interesse per la musica. Proprio durante il periodo del liceo ha formato il gruppo musicale “Errata Corrige”. In riferimento a quelli che sono stati gli inizi è opportuno precisare che non sempre è stato tutto semplice, anzi al contrario Masini si è trovato a dover affrontare qualche difficoltà soprattutto nel trovare una casa discografica che potesse supportarlo. La svolta è arrivata nel 1986 grazie all’incontro con Giancarlo Bigazzi e la successiva collaborazione alla realizzazione di colonne sonore per film di successo come ad esempio Mary per sempre, Ragazzi fuori ecc.

Tante le canzoni di successo che portano la sua firma, tra queste è possibile ad esempio menzionare Bella stronza, Ci vorrebbe il mare, Cenerentola innamorata, Signor Tenente, Io ti volevo, L’uomo volante ecc.

La vita privata di Marco Masini

Tante le informazioni legate alla vita professionale di Marco Masini, ma cosa sappiamo invece del suo privato? L’artista è sposato o fidanzato? In realtà a tali domande è possibile rispondere affermando che della vita del celebre artista non si sa molto. E questo perché è molto riservato e tiene alla sua privacy in modo particolare. Ciò che è certo è che Marco Masini non è sposato, e quindi non ha una moglie. Inoltre non ha mai avuto dei figli, anche se in diverse occasioni ha rivelato di averli desiderati. A proposito di figli nel corso di un’intervista ha rivelato “Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quel che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”.

In passato Masini è stato fidanzato, per circa due anni, con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Aurora Nardozzi più piccola di lui di 20 anni. Nonostante l’artista era molto innamorato della ragazza ecco che la loro relazione è finita per incompatibilità caratteriale, e proprio l’età sembrerebbe aver influito parecchio. Ad oggi, proprio a causa della sua riservatezza, non è chiaro se nella sua vita sia presente una donna oppure no.