Bonolis – Bruganelli: le indiscrezioni erano vere, separazione per loro | Le pillole de La Velenosa

Insomma alla fine Dagospia non aveva detto fregnacce, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano davvero. Uscirà domani su Vanity Fair la loro intervista in cui confermano la rottura.

Ecco quanto hanno dichiarato

Sonia:

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati.

Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti.

Se arriveranno a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico”.

Paolo:

“Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro.

Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”.

Sonia:

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.

Bonolis e la Bruganelli hanno anche spiegato perché quando Dagospia ha dato la notizia hanno voluto smentite, dandogli praticamente dei ca**ari

Sonia:

“Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”.

Paolo:

“Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.

Insomma una cosa è certa dopo che vengono annunciate delle separazioni ormai la prassi è la smentita via social, poi quella a Verissimo e infine l’esclusiva a qualche rivista per dire che alla fine ci avevano preso…

Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia che aveva dato per primo la notizia ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa scrivendo su Twitterç

“Quando finisce un matrimonio dispiace, ancora di più quando ci sono dei figli. Voglio solo dire che anche questa volta Dagospia aveva ragione. Non dico loro, ma quelli che ci spiegavano il nostro mestiere possono andare a nascondersi. O scusarsi”.

Direi che non si può dargli torto.

Ora mi raccomando Orietta e Osvaldo almeno voi tenete duro!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti