Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 8: Helena e Nathaly contro tutti

Non so come spiegarvi quanto questa edizione dell’isola non mi prenda. Non ce n’è uno che mi piaccia, non ci sono dinamiche che suscitino il mio interesse. Nonostante i naufraghi si impegnino, litighino come pazzi e si dicano le peggio cose non c’è niente da fare, a me annoiano. Tra l’altro io da brava boomer alle 23 già sognavo il mio letto e questi folli hanno chiuso la puntata all’una e quarantacinque! Maledetti.

Mi sono risvegliata dal torpore solo quando Alessandra Drusian ha avuto un attacco di panico, davvero forte durante una prova. Mamma che paura che ho preso. Meno male Alvin è intervenuto subito ma è stato proprio brutto da vedere. Lei ha paura di andare in acqua dove non tocca, e ovviamente le è toccata una prova, dove doveva proprio andare dove non toccava. La paura l’ha fatta da padrona e ha avuto un forte attacco di panico. Certo col senno di poi uno dice , ma se hai paura dell’acqua alta era proprio necessario partecipare a questo reality?

L’Al Pacino degli speaker radiofonici è sempre più protagonista. Ha capito che è super protetto da tutti, lo studio lo osanna, conduttrice e opinionisti pendono dalle sue labbra e quindi ormai dice la qualunque senza farsi il minimo problema. Io capisco che la sua carriera sia basata sul politicamente scorretto e anche di quello pesante, ma a me certe cose non piacciono. Finché lo fa nel suo programma, ricordiamo il programma più ascoltato delle radio, perché bisogna dirlo da contratto ogni mezz’ora, va benissimo. Ma questo è un altro contesto, ci sta che la gente dopo un po’ si rompa le ba**e di essere offesa da lui. Hanno firmato per fare l’isola non lo zoo di 105. Ieri non mi è piaciuto per niente come si è rivolto ad Helena. Sicuramente lei è pesante e provoca ma del resto siamo in un reality e la provocazione è una delle basi, ma lui per me è andato oltre. Brutto da sentite “tu sei la brutta copia di Belen Rodriguez, sei Brutten Rodriguez”. Brutto dire che la Prestes ha detto che gli italiani sono razzisti e poi scimiottarla per il suo modo di parlare tutto il tempo. E brutto quando in zona nomination ha detto: “Ha preso troppe scorciatoie, ha bisogno di una lezione dalla vita, è bipolare”. Beh direi un tantinello eccessivo no? Primo che ne sa lui delle scorciatoie di Helena che la conosce da un mese, secondo è medico per diagnosticare la bipolarità di Helena? Scusate ma a me chi si crede meglio degli altri non piace mai, provo proprio avversione e puoi essere anche lo speaker radiofonico più forte del mondo ma per me rimani un grande no. Ieri sera si è decretato il prima finalista e dopo alcune prove a vincere è stata Pamela Camassa. Tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci è stata eliminata l’ex gieffina che però è finita sull’ultima spiaggia. C’è stato poi un televoto flash tra i perdenti delle prove per il finalista e a raggiungere Nathaly è stato Fabio Ricci. Che non fai all’una e mezza un altro televoto flash per decidere chi eliminare definitivamente? Ma ovvio! A casa torna il Jalisso che francamente non è stato almeno per me un gran protagonista. Immancabili le sorprese a Mazzoli e alla Scuccia che probabilmente ce l’hanno da contratto se no non si spiega. Pur di fargliele ci hanno tenuto svegli quasi fino alle due. Vi odio.

Luca Vetrone si è sacrificato per il gruppo. Si è fatto rasate i capelli per far mangiare a tutti delle bistecche. Sainato quando le ha viste ha pianto per la gioia io invece ho pianto nel vedere quanto fossero crude e dure.

In nomination ci sono Helena e Gian Maria, io se votassi salverei lei. Sainato è tornato in gioco grazie a lei e dopo 2 minuti le ha voltato le spalle per aggregarsi al gruppo dei forti, quindi per me la Prestes tutta la vita.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori cinguettii della ottava puntata

“Cristina non prende mai parte, sta lì a rincorrere quelli che sono potenti sencondo lei, è subdola,e non ha l’umanità che tanto dice” Non Nathaly Caldonazzo che smaschera la suora di xfactor. #isola pic.twitter.com/q9vrBxQb45 — ??????? (@imnichi_) June 5, 2023