Fight Club 2 esiste, ma non è un film: tutto quello che sappiamo sul sequel

Per gli amanti del film cult Fight Club, c’è una bella notizia, anche se a metà. Ebbene sì perché un Fight Club 2 esiste, anche se non si tratta di un film. In occasione della messa in scena su Rai 4 andiamo a scoprire tutto ciò che si sa su questo pseudo- sequel.

Il fumetto sequel Fight Club 2

Il sequel del film è un fumetto scritto da Chuck Palahniuk, l’autore del romanzo originale Fight Club. Il sequel è stato pubblicato come una serie di 10 episodi tra il 2015 e il 2016. La trama si svolge dieci anni dopo gli eventi del primo libro/film e segue la vita di Tyler Durden e del protagonista senza nome, noto come il Narratore.

Senza ora svelare troppi dettagli, si può dire che la storia affronta temi simili di identità, alienazione e ribellione contro la società. Se sei un fan del primo Fight Club, potresti trovare interessante esplorare il sequel a forma di fumetto. Prosegui la lettura per qualche spoiler sulla trama.

La trama del secondo capitolo di Fight Club

Fight Club 2 si svolge dieci anni dopo gli eventi del romanzo originale Fight Club. Il protagonista senza nome, noto come il Narratore, ora si fa chiamare Sebastian. È sposato con Marla Singer e hanno un figlio di nome Junior. Sebastian è stato sottoposto a una terapia farmacologica che reprime la sua personalità ribelle e sovversiva di Tyler Durden.

Marla inizia a sentirsi insoddisfatta della vita tranquilla che conduce e inizia a manipolare i farmaci del marito per far riemergere Tyler Durden. Nel frattempo, una misteriosa organizzazione nota come Rize or Die cerca di riportare in auge l’ideologia di Tyler Durden.

La trama si sviluppa attraverso una serie di eventi che coinvolgono Sebastian, Marla, Junior e altri personaggi del romanzo originale. La storia affronta temi come l’identità, la follia, la ribellione e la disintegrazione della realtà.