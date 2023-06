Prospect, dove è stato girato? Trama, cast, location e curiosità sul film

Il film “Prospect” è un film di fantascienza del 2018 diretto da Christopher Caldwell e Zeek Earl. In occasione della messa in onda su Rai 4 scopriamo insieme trama, cast, curiosità e dove è stato girato.

La trama e il cast di Prospect, film del 2018

La trama segue una giovane ragazza di nome Cee (interpretata da Sophie Thatcher) e suo padre (interpretato da Jay Duplass) che si avventurano in un remoto pianeta alieno alla ricerca di preziosi minerali. Durante la loro missione, incontrano altri cercatori e si ritrovano costretti ad affrontare sfide pericolose.

Oltre a Sophie Thatcher e Jay Duplass, che interpretano i protagonisti del film rispettivamente figlia e padre, il cast include anche Pedro Pascal, interpretando il personaggio di Ezra, un misterioso cacciatore di tesori. Il film ha ottenuto recensioni positive per la sua atmosfera unica e la recitazione solida. Altri interpreti sono Luke Pitzrick, Arthur Deranleau. E poi ancora, Andre Royo, Alex McCauley, Doug Dawson, Sheila Vand

La location e qualche curiosità sulla pellicola

Le riprese di “Prospect” si sono svolte principalmente nella foresta di Hoh nel Parco Nazionale Olympic, nello stato di Washington. La location offre un ambiente selvaggio e suggestivo che si adatta bene all’ambientazione del film, anche perché trattasi delle foreste pluviali più grandi in America.

Vediamo infine qualche curiosità sul film: “Prospect” ha ottenuto una nomination per il Grand Jury Prize al SXSW Film Festival del 2018. È stato apprezzato per la sua narrazione distopica e l’approccio realistico alla fantascienza. Inoltre, il film ha fatto uso di effetti visivi creativi per rappresentare il pianeta alieno, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Infine ricordiamo che per tutta la durata delle riprese del film la produzione ha dovuto rispettare la legge concernente la protezione del lavoro dei minori negli USA. Questo perché la piccola Sophie Thatcher, quando girava la pellicola, era ancora un’adolescente.