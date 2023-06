Fedez rimane solo a Muschio Selvaggio: è rottura con Luis Sal | Le pillole de La Velenosa

È fresca la notizia della rottura dell’amicizia tra Fedez e Luis Sal. I due conducevano insieme su Twitch il programma Muschio Selvaggio con grande successo, ma qualcosa da un po’ e precisamente da dopo Sanremo è cambiato. I loro affezionati ascoltatori era da un po’ che si chiedevano cosa fosse successo tra i due visto che Luis non si vedeva nel programma da qualche puntata. Fedez ha quindi risposto ieri spiegando la situazione:

“Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis dal podcast. E soprattutto mi preme spiegare perché non ho potuto dare delle spiegazioni fino a ora. Mi sarebbe piaciuto francamente che a dare le spiegazioni fosse stato Luis stesso per il rispetto di tre anni di lavoro insieme. Per il pubblico che ci guarda. In totale trasparenza e serenità. Soprattutto perché su questo aspetto si sono create delle speculazioni immense, gossip totalmente fantascientifici quando la verità è molto più semplice e meno tragica di quello che si possa pensare.

Non mi piace dare spiegazioni per conto di altri, non mi piace farlo in questo momento. È una cosa che io avrei fatto dall’inizio. È una cosa che credo abbia un po’ danneggiato questo format. Io in questo momento faccio molta fatica a reperire degli ospiti, perché se tu chiami delle persone a parlare di argomenti sensibili come Cecilia Strada o chiami grandi atleti o grandi personalità dello spettacolo o della musica, non sono contenti se vengono a parlare un’ora a questo tavolo e poi nella sezione commenti si parla solo di Luis.

Era uno scenario prevedibile, avevo chiesto almeno il favore di dire Luis non c’è più questa cosa è stata fatta con un motivo ben specifico e poco corretto, dal mio punto di vista.

C’e? stata una parentesi più lavorativa che divertente, la parentesi di Sanremo. Sanremo è stato un progetto voluto fortemente da me perché pensavo potesse essere utile. Lui in prima battuta non era d’accordo. Questa parentesi è caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top e successivamente c’eè stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare a Luis come dal mio punto di vista avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto senza supporto.

Una discussione animata che ci ha portato a dire: prendiamoci qualche settimana per capire cosa fare e alla fine di questa settimana, con mio grande stupore perché non ho mai ricevuto campanelli d’allarme, lui mi manda un messaggio dove mi dice “il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più fare il podcast”.

Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora di Luis, avevamo fatto una società al 50%, La cosa che mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto che andava anche oltre il lavoro”.

In definitiva Luis non si è più sentito protagonista ma co-protagonista e Fedez si è sentito il peso del lavoro tutto sulle sue spalle. I due erano davvero molto legati visto che erano sempre insieme. Sal era molto presente nella vita di Fedez, vacanze insieme, eventi insieme, era parte della famiglia Ferragnez. In molti però non hanno perso occasione per farsi due domande sui rapporti di amicizia di Fedez e di come li gestisca. Questa infatti non è la prima rottura con un amico, prima di Sal è successo con Fabio Rovazzi e con J-Ax. Con entrambi aveva lo stesso rapporto “simbiotico” che aveva con Luis e poi d’improvviso la separazione totale. Io sinceramente penso che qualcosa di strano ci sia. È possibile che con tutti quelli con cui diventa quasi un fratello, poi debba litigare e cancellarli da un giorno all’altro dalla sua vita. Si passa da storie Instagram H24 con quella persona alla sparizione… Non so ovviamente se sia Fedez una persona difficile o se sia solo sfortunato, ma che stia diventando prevedibile come andranno a finire questi rapporti è un dato di fatto.

Sui social c’è già chi scommette chi sarà il prossimo con cui litigherà e molti puntano su Lazza con cui ultimamente ha un rapporto stretto. Staremo a vedere.

