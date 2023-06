Damiano David, Giorgia Soleri, Fedez e Luis Sal: il trash è servito | Le pillole de La Velenosa

Allora ragazzi, ieri 8 giugno è successo di tutto. Chi ama il trash è stato sfamato a dovere, diciamolo. Per prima cosa è uscito su TikTok un video che in breve tempo è diventato virale, di Damiano David, front man dei Maneskin mentre si limonava una ragazza che non era la fidanzata Giorgia Soleri. Poco dopo lo stesso Damiano tramite le sue storie Instagram ha fatto sapere che lui e la Soleri si erano lasciati da qualche giorno e quindi non si trattava di tradimento come già si vociferava sui social

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Cioè lui chiede delicatezza quando nel giro di 2 giorni si è fatto beccare in discoteca che si limona una… Non è che è uno sconosciuto, se ti limoni in una discoteca piena c’è il grandissimo rischio che qualcuno ti filmi, la sua delicatezza dove l’ha lasciata? Tra l’altro è venuto fuori che la ragazza del limone è Martina Taglienti, classe 2001 (è nata il 22 gennaio) è una delle modelle più in vista del momento. E infatti già molti brand l’hanno scelta per le loro campagne in giro per il mondo.

Martina è grande amica dei Maneskin, in particolare sarebbe la migliore amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Inoltre Martina conosce bene anche Giorgia. Diciamo che la Soleri non sembra averla presa bene visto che ha unfollowato tutta la band e Martina su Instagram alla velocità della luce. Qualcosa mi dice che col cavolo si erano lasciati da qualche giorno. Attendiamo che Giorgia ci dica qualcosa e con ansia.

Ma ieri verso sera è stato Luis Sal, socio e amico di Fedez a sfamarci alla grande. Il cantante l’altro giorno aveva spiegato perché Luis da qualche tempo non partecipava al loro format su Twitch. Aveva detto che si erano rotti i rapporti da un momento all’altro e che lo youtuber lo aveva lasciato nei casini. Ebbene con un video ironico di poco più di 4 minuti Sal ha asfaltato Fedez. Ecco quanto ha detto

“Gli argomenti sono la cosa più importante, sopra a tutto. Già si parlava troppo di Fedez, Muschio non doveva essere un altro luogo dove si parlava di lui. Con il passare del tempo queste premesse vengono a mancare. Gliel’ho fatto notare io più volte da amico. Anche voi l’avete fatto notare ‘Fedez parla sopra gli altri, Fedez interrompe, Fedez parla di sé, io, io, io’. Le fondamenta vengono sradicate. Anni in cui mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo non ascoltato da Federico. Agiva senza coinvolgermi in tanti aspetti e mi chiedeva scusa e continuava a farlo. Arriviamo nel 2023 dopo Sanremo. Io gli ho detto che non era la direzione giusta del progetto e lui mi ha risposto che era meglio prendere una pausa. Io ho detto che avrei preferito chiudere che continuare così. Lui ha risposto che non potevo chiudere il suo podcast. Lui ha detto ‘ingrato non farti più vedere e vieni a prendere le tue cose quando non ci sono. E questa è l’ultima volta che l’ho sentito direttamente.

Poi ho saputo che avrebbe fatto una nuova puntata e mi hanno chiesto di partecipare. Non ci sono andato. Dopo mi hanno detto di andare e di scusarmi con un testo concordato, che mi avrebbero pagato il mio 50% di quote con l’obbligo di riservatezza. Io ho detto che preferivo la verità ai soldi. Così mi è stato detto ‘pagami i danni dovuti alla tua assenza’. Così mi sono trovato a dovermi difendere dal legale di Federico e ancora mi sto difendendo anche dalle cose non vere che lui dice su di me. Questo è un giochino di Federico che è molto bravo a fare e io non voglio giocare a questo giochino. Dillo alla mamma Fede e ‘all’avvocato’. Fede non sa che sto pubblicando qui”.

Sembrava tutto finito e invece a notte fonda Fedez ha fatto delle storie Instagram di risposta

“Il mio video su Luis non puntava in alcun modo a buttare m***a su di lui, al contrario del video che lui ha fatto oggi. Hai il diritto di usufruire del canale, ma hai anche dei doveri che non stai rispettando.

Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla.

Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti?

Gli impegni si onorano soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro. E soprattutto si danno risposte al pubblico, senza impedirmi di darmele, semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe arrivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat”.

Beh che dire? Grazie a tutti. Speriamo non sia finita qua, il trash ha bisogno di voi! Parlando seriamente è impossibile dire chi abbia torto e chi ragione, c’è però da dire che non è il primo amico per la pelle del cantante che chiude ogni rapporto, nel momento in cui si mettono in società. Questa è l’unica certezza. Per il resto io sto qua ad aspettare con ansia il prossimo round .

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti ?