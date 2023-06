The Nest – Il nido, come finisce? Trama, cast e finale

“The Nest – Il nido” è un film horror italiano del 2019, diretto da Roberto De Feo. Dallo sfondo decisamente macabro e particolare, il film vanta dalla sua parte anche un cast tutto d’eccezione. Prosegui la lettura se vuoi scoprire qualcosa di più su trama, cast e finale, in occasione della messa in onda su Rai 4 questa sera.

La trama del film The Nest

La trama ruota attorno a Samuel, un giovane ragazzo paraplegico che vive con sua madre Elena, la la ha destinato il figlio ad una vita reclusa e severa. Le cose minacciano di cambiare quando la donna è costretta per scambi di favore ad accettare Denise, una giovane, come cameriera in casa sua. Pur vietando lei contatti diretti con Samuel, Denise stringe amicizia con il ragazzo e gli permette di scoprire cose che lui della vita ignora.

Man mano che la trama si sviluppa, Samuel si impegna a scoprire la verità sulla casa e su quella sua vita troppo limitativa. Nel frattempo, la tensione aumenta all’interno della famiglia, mettendo a rischio i rapporti tra madre e figlio. Si dipana così un percorso oscuro e spaventoso in cui i personaggi devono affrontare le proprie paure e i segreti che li legano al mondo esterno.

Il cast

Il cast del film include attori come Francesca Cavallin, Justin Korovkin e Maurizio Lombardi, che interpretano i personaggi principali. Ecco il cast completo del film “The Nest – Il nido” del 2019, diretto da Roberto De Feo:

Justin Korovkin nel ruolo di Samuel

Francesca Cavallin nel ruolo di Elisa

Ginevra Francesconi nel ruolo di Denise

Gabriele Falsetta è Igor

Edoardo Rossi è Riccardo

Il finale

Dopo una serie di strane peripezie, Samuel e Denise riescono ad uscire finalmente dalle mura di cinta della casa. Tuttavia il ragazzo si ritroverà a scoprire un’amara verità : le paure e le congetture della madre sono fondate, e fuori dal mondo ormai a vivere ci sono solo zombie.