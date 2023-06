Che fine hanno fatto Meghan Crumpler e Vanessa Cross, amiche al limite?

Dato il grande successo ottenuto da Vite al limite, programma in onda su Real Time, ecco che nel corso degli anni sono stati ideati e realizzati molti altri programmi simili. E quindi programmi con protagonisti uomini ma anche donne la cui vita è resa difficile da seri problemi di salute legati ad una condizione di forte obesità. Tra questi programmi è possibile menzionare ‘Too Large’ in onda su Discovery+. E tra le protagoniste di tale programma è possibile menzionare Meghan Crumpler e Vanessa Cross. Ma, cosa sappiamo delle due donne oggi? Che fine hanno fatto? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Meghan Crumpler e Vanessa Cross, la storia delle due amiche al limite

Too Large è il titolo del programma che più di tutti somiglia a ‘Vite al limite’, celebre programma di Real Time con protagonista il Dottor Nowzaradan. La prima stagione è stata trasmessa su Real Time alla fine del 2021, e le protagoniste della prima puntata sono state due amiche al limite. E quindi due amiche unite da una condizione di forte obesità ovvero Meghan Crumpler e Vanessa Cross. La prima delle due donne che ha deciso di chiedere aiuto al programma è stata Meghan. E i motivi che l’hanno spinta a chiedere aiuto sono stati diversi.

Nello specifico la sofferenza legata appunto alla sua condizione di obesità. E la convinzione di non meritare amore da parte di nessuno proprio a causa del suo eccessivo peso. Al primo appuntamento con il programma Meghan Crumpler pesava ben 225 kg ed era costretta ad utilizzare la bombola d’ossigeno a causa del suo eccessivo peso che le provocava parecchio affanno. In seguito alla prima visita Meghan è riuscita a convincere anche l’amica Vanessa Cross a prendere parte al programma e chiedere aiuto al Dr. Procter.

Per prima cosa il medico ha chiesto a Meghan di perdere 10 chili per poter abbandonare la bombola d’ossigeno e quindi avere la possibilità di tornare a respirare in modo autonomo. Al contrario invece per Vanessa il medico ha previsto fin da subito un programma di dimagrimento al termine del quale la donna avrebbe dovuto perdere ben 40 kg.

Il percorso delle due donne e la loro vita oggi

Il percorso delle due amiche al limite non è stato lo stesso ma al contrario piuttosto differente. Nello specifico Meghan è riuscita a seguire le indicazioni del medico e a perdere peso in modo rapido abbandonando per sempre la bombola d’ossigeno. Per l’amica Vanessa invece il percorso è stato più complicato. Alla donna inoltre è stato anche diagnosticato un terribile tumore alla pelle.

Cosa sappiamo della loro vita oggi? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Meghan abbia continuato a seguire uno stile di vita sano riuscendo quindi a perdere ancora peso in eccesso. L’amica Vanessa invece sembrerebbe essere riuscita a sconfiggere il tumore alla pelle. Inoltre mentre Meghan è solita fornire aggiornamenti sul peso e la sua vita a coloro che l’hanno seguita nel programma ecco che al contrario l’amica non sembrerebbe fornire nessun tipo di aggiornamento. Nonostante ciò è possibile dire che la donna, almeno stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, dopo aver sconfitto la malattia sembrerebbe aver deciso di condurre una vita più sana con l’unico obiettivo di perdere i chili in eccesso.