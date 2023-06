Chi è Francesco Foti di Forum? È sposato? Ha figli? Il terribile lutto vissuto e la malattia

Chi segue Forum, trasmissione giuridica in onda su Canale 5 e Rete 4, avrà sicuramente avuto modo di vedere e conoscere Francesco Foti. Questo è il nome di un noto avvocato e personaggio televisivo oltre che giudice arbitro del programma sopracitato. Ma, cosa sappiamo della sua vita privata? Francesco Foti è sposato e ha dei figli? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Francesco Foti

Francesco Foti è nato a Messina il 25 agosto del 1950 sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi è un noto avvocato. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ nel 1977 ed è diventato avvocato il 3 maggio del 1979. Nell’ottobre del 1993, invece, ha ottenuto l’abilitazione per poter patrocinare i processi di ultimo grado e quindi quelli della Cassazione.

Nel corso della sua lunga carriera è stato impegnato nel processo Moro ma non solo, anche in altri processi che riguardano la criminalità organizzata. E sempre parlando della sua carriera è possibile dire che è stato eletto, nel corso degli ultimi anni, Presidente dell’organismo di vigilanza dell’Azienda Siciliana Trasporti. Dal 2009 invece è diventato consulente nel settore dell’attività parlamentare per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oltre a tutto ciò è anche possibile dire che Francesco Foti è diventato nel corso degli ultimi anni anche un noto volto televisivo. Infatti dal settembre del 2009 è entrato a far parte del programma televisivo Forum come giudice arbitro. Foti è entrato nel programma al posto di Santi Licheri, storico giudice scomparso il 4 aprile del 2010. Da gennaio del 2019 è stato sospeso in modo temporaneo dal programma e successivamente sostituito dall’avvocato Gianfranco D’Aietti. Come affermato poc’anzi si è trattato di una sostituzione temporanea. Infatti la collaborazione con la celebre trasmissione è ripresa il 6 dicembre del 2019.

Vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata di Francesco Foti? Il noto avvocato è molto riservato e proprio per tale motivo non si hanno molte informazioni in merito. Il periodo di sospensione da Forum è stato per lui molto complicato e difficile. Tempo fa tramite la pagina Twitter di Forum l’avvocato ha inviato un breve messaggio ai suoi sostenitori preoccupati per la sua assenza. E proprio al pubblico di Forum Foti ha rivelato di aver vissuto un bruttissimo periodo non solo per la sospensione dal programma ma anche per un terribile lutto vissuto e di cui però ha preferito non parlare. E poi ancora per alcuni problemi di salute. Nello specifico sembrerebbe aver sconfitto una terribile malattia.

Proprio a causa della sua discrezione e riservatezza non è quindi possibile parlare né della moglie e nemmeno dei figli.