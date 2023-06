The Watcher, quando uscirà la seconda stagione della misteriosa serie TV su Netflix?

The Watcher è una serie televisiva americana di genere mystery thriller creata da Ryan Murphy e Ian Brennan per la piattaforma di streaming Netflix. La prima puntata è andata in onda il 13 ottobre 2022 e la trama è liberamente basata su un articolo del 2018 di Reeves Wiedeman per il sito web della rivista New York, “The Cut“. Nonostante sia stata originariamente concepita come miniserie, The Watcher è stata rinnovata per una seconda stagione lo scorso novembre.

La serie segue una coppia di sposi che, dopo essersi trasferita nella casa dei loro sogni in una versione romanzata di Westfield, New Jersey, viene perseguitata da lettere inquietanti firmate da uno stalker che si fa chiamare “The Watcher”.

Il cast di questa serie è davvero stellare. Alla regia troviamo gente come Jennifer Lynch, figlia del ben più famoso padre David, che si è fatta già notare in altre produzioni, tra cui la bellissima serie Dahmer presente sempre sulla piattaforma Netflix, per il suo stile particolare e cupo di esprimere ogni scena, certamente influenzato in parte dal padre, e che ha conquistato già tutti tra critica e pubblico. Per quanto riguarda gli attori troviamo Naomi Watts, una delle attrici preferite da David Lynch e interprete eccezionale di ogni suo ruolo, Bonny Cannavale, vincitore di diversi premi per le sue incredibili prestazioni drammatiche, Jennifer Coolidge, meglio conosciuta in Italia come La mamma di Stiffler, nei panni di Karen Calhoun.

Il finale di questa prima stagione fa presuppore una virata ancora più dark della serie e alcuni fan pensano che dopo essere stato vittima dell’ossessivo stalking, Dean Brannock possa diventare egli stesso L’Osservatore e seminare il terrore in cerca di vendetta nella casa di Boulevard 657. Netflix non ha ancora comunicato una data precisa per la seconda stagione di The Watcher, ma è probabile che questo avvenga tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.