Qual è la canzone della pubblicità TIM per la fibra ultraveloce con Pecco Bagnaia?

A partire da giorno 11 giugno 2023 sarà possibile attivare la nuova promozione offerta da TIM che permetterà di “rottamare” la vecchia connessione ADSL per una nuova connessione ultrabroadband in fibra fino a 10 Gigabit al secondo.

Il programma “Rottamazione ADSL” pensato da TIM servirà a facilitare il passaggio dalle vecchie linee in rame ADSL o RTG alle nuove e ben più potenti connessioni in fibra. L’iniziativa permetterà ai vecchi clienti TIM di attivare una delle due offerte, TIM WiFi Power All Inclusive o TIM WiFi Power Top, con uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi (120 euro in totale). Lo stesso bonus verrà elargito anche ai clienti che rottameranno il loro vecchio modem di proprietà, consegnandolo al tecnico TIM il giorno dell’installazione della nuova linea.

Per l’occasione, la compagnia telefonica italiana ha deciso di affidare la campagna promozionale ad un testimonial d’eccezione: Francesco “Pecco” Bagnaia. Il campione del mondo della MotoGP, nonché pilota della Ducati, è infatti il protagonista dello spot di 30 secondi visibile sia sulle principali emittenti nazionali sia sul web. Lo spot ha come colonna sonora “Baby Said“, il nuovo brano dei Måneskin, che ha già conquistato i cuori (e le orecchie) di mezza Italia. Lo spot televisivo sarà affiancato da uno spot radio della durata di 20”, oltre che dal classico digital advertising e da materiale BTL per i punti vendita.

L’accordo stretto con Ducati sarà inoltre espresso attraverso l’apposizione del logo di TIM sulla livrea delle moto del Ducati Lenovo Team, le quali mostreranno il loro nuovo look al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dall’8 al 10 settembre.