Palinsesti Rai 2023/24, chi sostituirà Serena Bortone nel primo pomeriggio? Ecco l’indiscrezione

Dopo tre anni Oggi è un altro giorno è destinato a dire addio al palinsesto Rai. Chi prenderà il posto di Serena Bortone nel primo pomeriggio?

I palinsesti Rai verranno ufficializzati a luglio (il 7 luglio a Napoli verranno svelati i nuovi palinsesti) ma già da un po’ sono iniziate a circolare delle indiscrezioni. Si parla soprattutto di chi potrebbe sostituire Serena Bortone, che dopo tre anni non farà più Oggi è un altro giorno. Il nome che circola è quello di Caterina Balivo, che quella fascia oraria la conosce bene visto che proprio prima della Bortone la occupava lei. Quindi per la Balivo, sarebbe un ritorno. Proprio la conduttrice napoletana ieri ai microfoni de La vita in diretta , ha salutato tutti dicendo “Ci vediamo prestissimo” lasciano intendere che le voci che circolano hanno un fondamento. Ma ecco quanto riporta TvBlog:

“Nella prossima stagione tv nella fascia 14-16 di Rai1 si sarebbe deciso di richiamare “a corte” Caterina Balivo. Sarebbe dunque la brava e simpatica conduttrice napoletana a prendere il timone di quella fascia oraria con un nuovo programma. Il programma, partendo da una base di intrattenimento, cercherà di avere un approccio alto e con uno sguardo alla memoria televisiva della Rai. Non necessariamente su filmati da Teche, ma proprio mutuando il concetto di eleganza proprio della grande Rai del passato.

Per Serena Bortone invece, si potrebbero aprire le porte del sabato sera di Rai3 post Gramellini. Nel nuovo programma di Rai1 potrebbe poi aggiungersi il contributo -defilato- di un giornalista Rai da supporto all’impalcatura della nuova trasmissione”.

Non ci resta che aspettare di vedere i nuovi palinsesti per vedere se davvero sarà la Balivo ad aggiudicarsi la sfida del pomeriggio contro l’imbattibile Maria De Filippi.

IC