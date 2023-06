Palinsesti Rai 2023/24, cambio di programma anche per Beppe Convertini?

Per Beppe Convertini si prospetta un addio a Linea Verde. Per lui un programma di primissimo piano su Rai 1: l’indiscrezione.

Aria di cambiamenti in Rai, oltre a Caterina Balivo che dovrebbe prendere il posto di Serena Bortone nel primo pomeriggio di Raiuno, sembra, da quanto riporta TvBlog, che anche per Beppe Convertini ci saranno dei cambiamenti. Il conduttore infatti dovrebbe lasciare Linea Verde nonostante i buoni ascolti, e passare al timone di Unomattina in famiglia.

Di fatto Tiberio Timperi che ora conduce Unomattina in famiglia sarebbe promosso al pomeriggio, probabilmente al fianco di Caterina Balivo, ma questo è ancora da definire, in modo da lasciare spazio a Convertini nei weekend mattutini della Rai. Qui il conduttore pugliese lavorerebbe con Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Gianni Ippolito che dovrebbero essere riconfermati.

Non sappiamo se questo cambio di condizione sia dovuto anche allo scontro avvenuto domenica scorsa tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti (che potete vedere in coda). I due protagonisti di Unomattina in famiglia infatti, hanno avuto un diverbio in diretta che ha portato Ippoliti ad uscire dallo studio senza finire la sua consueta rassegna stampa. Il giornalista ha visto Timperi sbuffare mentre parlava e ha chiesto spiegazioni. Il conduttore non ne ha volute dare, anche se si vedeva che era visibilmente spazientito e Ippoliti se n’è andato stizzito. La maretta tra i due è continuata anche dopo la puntata, sui social, per finire però qualche giorno fa con un chiarimento.

Scontro Timperi-Ippoliti. Cambiano i protagonisti ma non il programma. Che bel clima… #unomattinainfamiglia pic.twitter.com/EvRCWwZDjM — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2023

IC