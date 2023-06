Vite al limite, che fine hanno fatto Rena Kiser e Lee Sutton? Quanto pesavano e quanto pesano oggi?

Tra i protagonisti della sesta stagione di Vite al limite è possibile menzionare due persone che insieme pesavano addirittura 568 kg. Stiamo nello specifico parlando della coppia formata da Rena Kiser e Lee Sutton di cui ancora oggi si parla molto. Ma, che fine hanno fatto? Quanto pesavano e quanto pesano oggi? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Vite al limite, la storia di Rena Kiser e Lee Sutton

Vite al limite, programma di grande successo in onda su Real Time, è seguito da anni da migliaia di persone. Molti coloro che essendo affetti da una condizione di obesità patologica scelgono di parteciparvi con un’unica speranza ovvero quella di dare una svolta alla propria vita. E tra coloro che hanno scelto di farlo vi troviamo anche la coppia formata da Rena Kiser e Lee Sutton. I due si sono conosciuti all’interno di un centro bariatrico riabilitativo. Nello specifico proprio Lee era il compagno di stanza del fratello di Rena. In seguito al loro incontro tra di loro è scoccata la scintilla, ma proprio tale amore li ha costretti a lasciare la clinica in quanto le relazioni tra pazienti e rispettivi parenti non erano consentite.

In diverse occasioni hanno provato a perdere peso ma non sempre sono riusciti a farlo. E proprio questo è stato il motivo che ha spinto i due a chiedere aiuto alla nota trasmissione in onda su Real Time. La coppia in questione è riuscita a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori a causa della loro storia d’amore piuttosto travagliata. Ma non solo, a catturare l’attenzione del pubblico è stato anche il loro peso. Infatti in due al momento della partecipazione a Vite al Limite pesavano ben 568 kg.

Rena e Lee hanno, rispettivamente, 39 e 42 anni e vivono nello Stato del Texas e più di preciso a Houston. Al momento della partecipazione a Vite al limite Rena pesava 249 kg mentre invece Lee pesava ben 324 kg. Il loro percorso all’interno del noto reality show è durato per ben 12 mesi nel corso dei quali i due sono stati seguiti dal Dottor Nowsaradan ottenendo dei risultati davvero incredibili. Infatti sono riusciti a perdere molto peso e a sottoporsi ad un delicato intervento di bypass gastrico. Nello specifico Rena è riuscita a perdere 123 kg raggiungendo un peso finale di 126 kg mentre invece Lee è riuscito a perdere 138 kg raggiungendo un peso finale di 186 kg.

Che fine hanno fatto Rena e Lee

Ma oggi, cosa si sa della celebre coppia? Che fine hanno fatto Rena e Lee? A tali domande è possibile rispondere affermando che i due continuano a vivere felicemente la loro storia d’amore. E grazie al loro stile di vita sano, soprattutto da un punto di vista alimentare, riescono anche a vivere una vita più tranquilla.