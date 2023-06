Inheritance: eredità, come finisce? Trama, curiosità e finale del thriller

Inheritance: eredità è un film thriller uscito nel 2020 diretto dal regista Vaughn Stein con un cast tutto d’eccezione. In occasione della sua messa in onda su Rai 4, scopriamo insieme trama, curiosità e finale.

La trama del film Inheritance: eredità

In “Inheritance: Eredità”, si sviluppa una trama avvincente che mescola mistero e suspense. La storia ruota attorno a una famiglia benestante e influente, con un patriarca potente che muore improvvisamente. Quando i membri della famiglia scoprono il testamento del defunto, vengono coinvolti in una serie di eventi inaspettati e oscuri. La figlia Lauren infatti riceve una esigua somma di denaro a titolo di eredità, ma al contempo le indicazioni per raggiungere un rifugio nel bosco.

Quella che apparentemente sembra l’esistenza di un’eredità segreta, nascosta da decenni e svelata solo dopo la morte del patriarca, si rivela essere una verità scomoda. Nel rifugio c’è infatti un uomo imprigionato da 30 anni che rischia di mettere a repentaglio la reputazione della nobile famiglia.

Il finale del thriller

La famiglia si trova a dover affrontare un pericoloso gioco di indizi e segreti, cercando di scoprire la verità sull’eredità e sul suo significato. Si scontrano con alleati e nemici inaspettati lungo il percorso, mettendo alla prova i loro legami familiari e la fiducia reciproca.

Il thriller si sviluppa con colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti, che mettono in dubbio tutto ciò che i personaggi credevano sapere sulla loro famiglia e sul passato. Emergono intrighi, tradimenti e segreti sepolti che portano a un crescendo di tensione.

Quando Morgan, l’uomo tenuto da 30 anni al gabbio, comincia a raccontare gli oscuri segreti oscuri sulla sua famiglia, la protagonista Lauren si troverà a metà tra assassini, bugie e manipolazioni. L’uomo che per tutto il film ha chiamato Morgan, si chiama in realtà Carson Thomas, e rivela alla ragazza di essere il suo vero padre. Alla fine Carson muore ucciso e il bunker viene distrutto per portare via tutte le prove dell’accaduto.

Curiosità sul film thriller

Il film è del 2020 ma sarebbe dovuto uscire due anni prima. Il ritardo è dipeso anche dai vari ricambi nel cast. In un primo momento nei panni di Lauren ci sarebbe dovuta essere Kate Mara.

E ancora, per vestire i panni del cattivo Morgan, l’attore Simon Pegg ha dovuto seguire una dieta, durata circa sei mesi, e perdere almene 30 kg.