Chi sono Marcia e Valentina, le due nuove conduttrici di Paperissima Sprint

Come ogni estate, alle 20:35 su Canale 5 è ritornato l’appuntamento televisivo con il programma Paperissima Sprint. La conduzione di questa edizione è stata affidata a Vittorio Brumotti, già inviato di Striscia la Notizia, in compagnia di due splendide ragazze: Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi.

Marcia Thereza Araujo Barros ha 24 anni ed è nata a Maceió, in Brasile, nonostante si trovi in Italia da quando aveva solo 10 anni. Non ha mai dimenticato le sue origini sudamericane anche se ormai è riuscita a ritagliarsi un posto nella sua casa, Milano. Dopo aver concluso gli esami di maturità, Marcia ha deciso di ritornare in Brasile per prendersi un po’ di tempo e riflettere sul suo futuro. In seguito ha lavorato come modella per diversi importanti marchi di beauty per poi trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo. L’avventura con Paperissima Sprint è un’occasione perfetta per mettersi in mostra nel piccolo schermo e Marcia vede questa esperienza proprio come un momento perfetto per divertirsi e imparare: “La vivo come una scuola, voglio dimostrare che merito di esserci. E così restituire alla mia famiglia tutto l’amore con cui mi ha cresciuta, in Italia e in Brasile”.

Valentina Corradi è un volto già noto alla televisione italiana. Nel 2019, infatti, ha partecipato ad una sfida di ballo nel corso del programma Amici, condotto da Maria De Filippi, e in seguito è stata anche la velina bionda del programma Mediaset Striscia la Notizia, nel quale ha preso il posto di Anastasia Ronca. La bellissima giovane ha solo 22 anni ed è originaria di Rapallo, un comune della provincia di Genova. Della sua vita privata si sa ben poco se non che è stata una ballerina professionista, vincendo per ben due volte il il campionato di danza sportiva under 21 e arrivando in finale ai mondiali in Cina, e che ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, ottenendo discreti risultati.