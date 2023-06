Isola dei Famosi, i protagonisti tornano alla realtà ma i rancori non si placano | Le pillole de La Velenosa

Allora l’Isola è finita da quasi una settimana e i naufraghi sono tornati alle loro vite. Le tensioni che si respiravano però in Honduras non sembrano essersi placate. Se Pamela Camassa è volata in Sardegna dal suo Filippo Bisciglia che sta registrando le puntate di Temptation Island e Cristina Scuccia sembra essere sparita, gli altri concorrenti tramite interviste e dirette Instagram non se le mandano a dire. Andrea Lo Cicero dopo aver letto le tante critiche che gli sono state rivolte per i modi e le parole rivolte a Nathaly Caldonazzo e Helena Prestes ha voluto replicare. L’ex rugbista ha spiegato che tante cose noi da casa non le abbiamo viste e che sono state dette a telecamere spente molte cose davvero pesanti, soprattutto dalla Caldonazzo. Andrea ha voluto fare presente che le sue parole non sono nulla confronto a quello che l’ex gieffina avrebbe detto, tirando in ballo anche i suoi figli:

“Ci sono delle persone che in questo programma vengono inserite perché hanno dei caratteri Inevitabilmente diversi. possono si trovare in una situazione di scontro. Ma lo scontro nasce nel momento in cui tu non vuoi conoscere un’altra persona. In quel contesto Nathaly, già prima di entrare nel programma, aveva dichiarato ad altri concorrenti che io le facevo schifo a pelle. Quindi quando una persona inizia con questo atteggiamento è già contro un’altra persona. || confronto durante la nostra partecipazione all’isola può nascere, ma deve portare poi a una conclusione.

Se stiamo bene insieme, stiamo bene insieme. Se non stiamo bene, aspettiamo e andiamo avanti. Lei ha sempre remato contro di me, e e non c’è problema perché quello è un gioco. Ma nel momento in cui tu non te la prendi con me personalmente e tiri in ballo i miei figli, questo non va bene.

Io non sono una persona lo non sono cattiva. lo una persona misogina, maschilista, pericoloso, che guarda con un’aria da orco Assolutamente. malefico. Chi mi conosce sa benissimo che io sono una persona molto serena, molto tranquilla, molto disponibile nei confronti di tutti.

Trovarsi in una situazione del genere, quando io mi sono confrontato con Nathaly nella maniera più semplice possibile, diciamo che dall’altra parte c’era solo un muro di gomma, onestamente poi lascio perdere.

Quando inizi a insultare, a non entrare nella discussione con me direttamente ma vai ad attaccare i evidentemente miei vuoi figli, solo offendere e allora con me si chiude il rapporto. Io sono una persona molto diretta e molto responsabile delle cose che dico e delle cose che faccio. Lei non lo ha fatto e poi si è tirata dietro anche Helena. Alla stessa maniera mi ha attaccato brutalmente, con parole molto più violente di quelle che voi avete sentito.

Non avete sentito le vere parole. Non sono state mai montate. La situazione è molto semplice. Io non sono nemico di nessuno. Non ho nessun problema con nessuna persona dell’isola. Ho fatto e ho vissuto questa esperienza al massimo per vedere Andrea come si trova in una situazione del genere. Nessuno ti allunga da mangiare, nessuno ti agevola nell’isola, però ci sono delle situazioni che si vengono a creare inevitabilmente. Questo cosa vuol dire? Ci può stare. Ma il confronto deve essere limitato fra due persone.

Non devono esserci altre persone che devono essere chiamate in causa, anche perché io non ho m mancato di rispetto a Nathaly sulla sua storia come Helena. Della vita privata. Non mi interessa. Non sono una persona che deve preoccuparsi di questo. Quindi ricevere degli insulti da parte loro e soprattutto da parte di persone sui social che non mi conoscono, è una cosa che onestamente non si fa. Detto questo, e chiarito questo aspetto, ognuno vive la propria vita come meglio crede. Io ho vissuto l’isola e vivo la mia vita con lo ho vissuto l’isola e vivo la mia vita con molta tranquillità e serenità”.

Io posso dire che è vero sicuramente che tante cose non ce le mostrano e che montano quello che vogliono, però le parole dette da Lo Cicero le abbiamo sentite tutti ed erano davvero pesanti. Fossi stata in lui avrei detto: “abbiamo esagerato tutti”, non mi sarei giustificato in questo modo.

Gian Maria Sainato invece in alcune interviste è andato contro il vincitore Marco Mazzoli. Il modello ha spiegato di essere stato preso in giro più volte per il suo orientamento sessuale. Inoltre ha chiesto pubblicamente all’opinionista Vladimir Luxuria perché non ha detto nulla quando nell’ultima puntata Mazzoli gli ha dato della donna. Dal canto suo il re dello zoo di 105 ha spiegato che Sainato vuole far passare lui e Paolo Noise per omofobi quando non lo sono per niente. Ha spiegato che ha costruito lui l’alcova d’amore per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, queto a riprova del suo non essere omofobo.

In un’intervista al Corriere della Sera, inoltre ha risposto a chi lo accusa di aver vinto perché raccomandato visto che 105 è una radio mediaset:

“Gli ascoltatori mi hanno votato, allo zoo di 105 siamo una famiglia, siamo un gruppo di disadattati che si commuovono e ridono insieme.

Io raccomandato? Niente di più falso. A parte che io lavoro per una società americana, non direttamente per Mediaset, e poi non c’è stato davvero nessun favoritismo. Solo malignità. Del resto gli haters ci sono ovunque”.

Io sono d’accordo sul fatto che abbia vinto per volere del suo pubblico e che quindi sia stata una vittoria “pulita” . Ma non si può dire che non ci siano stati favoritismi. Su 10 puntate gli hanno fatto 10 sorprese, non è mai successo nella storia del programma, forse non lo sa. Solo questo basta per parlare di favoritismo.

Mazzoli inoltre ha parlato più volte di hater, quasi sorpreso, e per me è rimasto un po’ frastornato nel vedere le critiche perché nel mondo dello zoo lui è quasi idolatrato dai fan. ovviamente uscendo dal proprio orticello ci sta il non piacere a tutti.

Diciamo che questo post isola è più interessante del programma stesso. Aspettiamo quindi altri dissing, che noi tanto amiamo.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti