Grande Fratello Vip, perché nel cast ci saranno anche i Nip?

Ecco il motivo al Grande Fratello Vip ci saranno anche i Nip

A settembre partirà di nuovo il Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. L’ottava edizione del reality sarebbe composta sia da personaggi famosi che da qualche volto sconosciuto, che però entrerebbe nella casa fin dall’inizio. A svelare queste indiscrezioni è stato il portale Instagram The Pipol.

“Ma sarà Vip o sarà Nip? Questa è la domanda che corre tra addetti ai lavori e persone comuni che sognano di cambiare la loro vita grazie al Grande Fratello” ha fatto sapere il portale. La stessa pagina ha inoltre aggiunto che potrebbe esserci un volto sconosciuto, magari alla deriva di una storia di cronaca nera e quindi non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Infine, ha concluso che non ci sarebbe nessun riciclo di personaggi vip e questo garantirebbe che chi compra gli spazi pubblicitari non si ritrovi tra denunce e comportamenti maleducati durante le nomination. Dunque, si aspirerebbe ad un edizione meno trash e più un ritorno alle origini dei primi Grande Fratello.

Per quanto riguarda tra opinionisti, potrebbero esserci Emanuele Filiberto, Giulia Salemi e Orietta Berti. Filiberto potrebbe essere quotato per l’amicizia con Riccardo Palazzolo, che lo seguiva in una vecchia agenzia (che ora ha come talent anche Signorini). La Salemi invece è confermata come opinionista del web e la cantante Orietta Berti che avrebbe riconfermato il contratto.