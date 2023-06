Temptation Island 2023, chi sono i 14 tentatori? | Tra questi Andrea Della Cioppa e Daniele Schiavon

L’attesissima nuova edizione di Temptation Island sta per avere inizio. E sono molte le domande che i telespettatori si stanno ponendo nel corso di queste ore. Molte di queste riguardano proprio coloro che faranno parte del programma che per qualche settimane terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

Ed ecco che proprio qui di seguito proveremo a fornire qualche informazione in più su chi sono i tentatori che proveranno a rubare il cuore delle fidanzate all’interno di un bellissimo villaggio in Sardegna.

Temptation Island, al via la nuova edizione

Temptation Island 2023 sta per avere inizio, e saranno di preciso sette le coppie protagoniste di questo viaggio nei sentimenti. Nello specifico stiamo parlando delle coppie formate da Alessia e Davide, Manu e Isabella, Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Mirko e Perla, Vittoria e Daniele e Francesca e Manuel.

A svolgere un ruolo molto importante saranno proprio i tentatori impegnati a distrarre le fidanzate e le tentatrici impegnate, al contrario, nel distrarre i fidanzati presenti all’interno del villaggio. Ma esattamente chi sono?

I tentatori di Temptation Island 2023

A far parte del gruppo di tentatori e tentatrici sono solitamente ragazzi e ragazze che fanno già parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Per molti inoltre proprio tale programma rappresenta il biglietto da visita per l’ingresso in altri programmi televisivi.

Nello specifico tra i nomi dei tentatori spiccano quelli di due ex corteggiatori di Uomini e Donne ovvero Andrea Della Cioppa ex corteggiatore di Veronica Rimondi laureato in scienze motorie e di professione chinesiologo e personal trainer. E Daniele Schiavon, ex corteggiatore e scelta della tronista Giulia Quattrociocche. La loro storia è però finita poco dopo.

E poi ancora tra i tentatori di Temptation Island 2023 vi saranno anche:

Tommaso Lella , giovane calciatore di 34 anni di Maniago. È un ex calciatore di serie C, e di preciso ha giocato con diverse squadre tra cui Lecco, Inveruno, Caravaggio, Trento e Ponte San Pietro.

, giovane calciatore di 34 anni di Maniago. È un ex calciatore di serie C, e di preciso ha giocato con diverse squadre tra cui Lecco, Inveruno, Caravaggio, Trento e Ponte San Pietro. Marco Boscolo Nale, 38enne di Padova. Modello e Mister Europa 2023.

38enne di Padova. Modello e Mister Europa 2023. Alberto : romano di 28 anni di professione imprenditore. Nello specifico gestisce diverse pokerie e case vacanza;

: romano di 28 anni di professione imprenditore. Nello specifico gestisce diverse pokerie e case vacanza; Emanuele : giovane napoletano di 32 anni. Nella vita ha fatto il modello e ha girato il mondo. Inoltre gli piace leggere libri di filosofia greca e storia.

: giovane napoletano di 32 anni. Nella vita ha fatto il modello e ha girato il mondo. Inoltre gli piace leggere libri di filosofia greca e storia. Luca Chirico : 24enne di Cantù, in provincia di Como. Lavora a Lugano nel settore della ristorazione ed in passato ha svolto la professione di nuotatore professionista. Nel 2022 ha vinto la fascia di Mister Italia Fitness.

: 24enne di Cantù, in provincia di Como. Lavora a Lugano nel settore della ristorazione ed in passato ha svolto la professione di nuotatore professionista. Nel 2022 ha vinto la fascia di Mister Italia Fitness. Davide Blanda : 30enne di Novara. Il giovane lavora all’interno di un’azienda italiana come tecnologo di confezionamento. Nell’edizione 2020/2021 ha partecipato a Uomini e Donne come aspirante tronista.

: 30enne di Novara. Il giovane lavora all’interno di un’azienda italiana come tecnologo di confezionamento. Nell’edizione 2020/2021 ha partecipato a Uomini e Donne come aspirante tronista. Fouad : 32enne originario di Roma. È appassionato di fotografia e insieme al fratello gemello gestisce un ristorante.

: 32enne originario di Roma. È appassionato di fotografia e insieme al fratello gemello gestisce un ristorante. Lorenzo : romano di 38 anni. Di professione fa l’imprenditore e gestisce un’azienda di famiglia.

: romano di 38 anni. Di professione fa l’imprenditore e gestisce un’azienda di famiglia. Edoardo : 27enne di Catania. Il giovane lavora come commesso in un negozio mentre la sera si occupa della sicurezza nei locali. Inoltre è anche un pugile agonista.

: 27enne di Catania. Il giovane lavora come commesso in un negozio mentre la sera si occupa della sicurezza nei locali. Inoltre è anche un pugile agonista. Lollo : 27enne romano di professione tassista ma non solo. Gioca anche a calcio.

: 27enne romano di professione tassista ma non solo. Gioca anche a calcio. Ema : il single in questione ha 26 anni, è di Trieste e svolge la professione di personal trainer e allenatore di crossfit.

: il single in questione ha 26 anni, è di Trieste e svolge la professione di personal trainer e allenatore di crossfit. Igor: 27enne di Roma di professione calciatore. Ma non solo, si impegna anche ad aiutare il padre con la sua attività nel settore metalmeccanico.