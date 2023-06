Temptation Island 2023, chi sono le 14 tentatrici? | Tra queste anche Greta Rossetti, ex volto di Sportitalia

Temptation Island 2023 sta per avere inizio. Sette le coppie che affronteranno il tanto temuto viaggio nei sentimenti. Un viaggio che determinerà la fine della loro storia d’amore oppure un nuovo inizio. Ma, chi saranno le ragazze impegnate nel ruolo di tentatrici in questa nuova edizione del reality show? Qui di seguito proveremo a rispondere a tale domanda.

Temptation Island 2023, le informazioni sulla nuova edizione

Diversi sono i motivi che spingono le coppie a partecipare a Temptation Island. Nello specifico alcuni lo fanno per mettere alla prova il proprio partner, altri invece lo fanno per mettere alla prova la propria storia d’amore. E vedere quindi se l’amore è più forte di ogni tentazione oppure no. Nello specifico sette sono le coppie protagoniste dell’edizione 2023 di Temptation Island e che verranno divise in due villaggi. Da una parte vi saranno le fidanzate con 14 tentatori e dell’altra parte vi saranno invece i fidanzati con 14 tentatrici. Ma nello specifico di chi stiamo parlando? Chi saranno le ragazze impegnate nel tentare i fidanzati? Qui di seguito le conosceremo una per una.

I nomi delle 14 tentatrici di Temptation Island 2023

Le single protagoniste di Temptation Island 2023 nel ruolo di tentatrici saranno, come affermato in precedenza, 14. E nessuna di queste ha partecipato a programmi televisivi di particolare importanza ad eccezione di una ragazza, ex volto di Sportitalia. Nello specifico a svolgere il ruolo di tentatrici saranno:

Carola : 29enne di Marino, in provincia di Roma. È laureata in informatica, ama lo sport e di preciso l’arrampicata. Nella vita aiuta i genitori a gestire uno stabilimento balneare.

: 29enne di Marino, in provincia di Roma. È laureata in informatica, ama lo sport e di preciso l’arrampicata. Nella vita aiuta i genitori a gestire uno stabilimento balneare. Greta Rossetti: 24enne di Melzo, in provincia di Milano. La giovane è già conosciuta dal pubblico per aver condotto diverse puntate di Sportitalia. Ma non solo, si è anche trovata al centro del gossip a causa di un presunto flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo.

24enne di Melzo, in provincia di Milano. La giovane è già conosciuta dal pubblico per aver condotto diverse puntate di Sportitalia. Ma non solo, si è anche trovata al centro del gossip a causa di un presunto flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo. Valentina : 32enne di Napoli diplomata in make up e lashmaker. E’ mamma di un bambino di 7 anni e mezzo ed è una grande appassionata di arte. Ama infatti disegnare, scrivere e dipingere.

: 32enne di Napoli diplomata in make up e lashmaker. E’ mamma di un bambino di 7 anni e mezzo ed è una grande appassionata di arte. Ama infatti disegnare, scrivere e dipingere. Roberta : 24enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ballerina professionista, ama molto cucinare i dolci.

: 24enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ballerina professionista, ama molto cucinare i dolci. Matilde Franzoni: studentessa universitaria di cultura e politica della moda ma anche hostess di professione. La tentatrice in questione ha 20 anni ed è di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. È una grande appassionata di sport e nello specifico di pallavolo e corsa.

studentessa universitaria di cultura e politica della moda ma anche hostess di professione. La tentatrice in questione ha 20 anni ed è di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. È una grande appassionata di sport e nello specifico di pallavolo e corsa. Cristina : 25enne di Parma laureata in Giurisprudenza.

: 25enne di Parma laureata in Giurisprudenza. Laura Pagano: 28enne di Vasto, provincia di Chieti. Nella vita gestisce uno shop online di abbigliamento.

28enne di Vasto, provincia di Chieti. Nella vita gestisce uno shop online di abbigliamento. Carmen : la tentatrice ha 27 anni ed è di Napoli. Svolge la professione di onicotecnica.

: la tentatrice ha 27 anni ed è di Napoli. Svolge la professione di onicotecnica. Ilaria : 28enne di Rimini. La giovane studia igiene dentale ed è impiegata all’interno di una clinica medica. Le sue più grandi passioni sono dipingere e correre.

: 28enne di Rimini. La giovane studia igiene dentale ed è impiegata all’interno di una clinica medica. Le sue più grandi passioni sono dipingere e correre. Nancy : insegnante di pole dance di soli 27 anni. La giovane è di Napoli e nel tempo libero si dedica anche alla pratica del paracadutismo e dello yoga.

: insegnante di pole dance di soli 27 anni. La giovane è di Napoli e nel tempo libero si dedica anche alla pratica del paracadutismo e dello yoga. Marika : la single in questione ha 25 anni ed è di Legnano, in provincia di Milano. Nutre una grande passione per i voli ed infatti è un’ex assistente di volo.

: la single in questione ha 25 anni ed è di Legnano, in provincia di Milano. Nutre una grande passione per i voli ed infatti è un’ex assistente di volo. Rebecca Forzoni: la giovane tentatrice ha solo 21 anni, è di Empoli e lavora nel negozio di abbigliamento gestito dalla madre.

la giovane tentatrice ha solo 21 anni, è di Empoli e lavora nel negozio di abbigliamento gestito dalla madre. Vale: la single in questione ha 25 anni ed è di Sanremo. È laureata in scienze motorie e svolge la professione di docente di educazione fisica.