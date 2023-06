Temptation Island 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 1: Temptation Island è tornata col botto! Maria non ci delude mai!

La stavo aspettando con la stessa trepidazione con cui aspetto lo stipendio, e finalmente è tornata!!! Ma come abbiano fatto l’anno scorso senza Temptation Island? Quanto è stata triste la nostra estate? Come abbiamo resistito un anno senza Filippo Bisciglia che dice “ho un video per te?”

Ma soprattutto come abbiamo fatto senza queste coppie, così male assortite e assurde che ci fanno sentire delle persone pazzesche?

Ve lo dico subito la mia coppia preferita è quella composta da Giuseppe e Gabriela, ovviamente lui verrà chiamato d’ora in poi solo American boy – chi ha visto sa!

Stanno insieme da quando lei ha 12 anni e lui 17 e per questo io già ho avuto un mancamento. Lui, lo si vede subito, è un genio e si è iscritto ad una chat d’incontri però invece di mettere il suo numero di telefono ha messo quello della fidanzata. Indovinate com’è finita? Esatto, a schifio. Lei dopo il primo video in cui si vede American boy flirtare, o meglio cercare di mettere insieme due parole in italiano corretto con una tentatrice, si dichiara già single. Bella mia a chi vuoi darla a bere? Ne sono passate tante come te a Temptation, con le stesse storie e ora sono sposate e hanno pure figliato con i loro American boy. Sono certa che usciranno insieme qualsiasi cosa lui faccia. Sempre che lei la smetta di fumare, perché lui può cercare fringuelle in chat, ma guai se lei fuma senza il suo permesso.

Ci sono poi Perla e Mirko, lei annoiata al solo pronunciare il nome del fidanzato. Ha parlato 20 minuti e ha detto la parola noia 400 volte. Tra l’altro lei nera, non perché lo ha visto limonarsi una tentatrice ma perché non le ha messo in valigia lo shampoo per i ricci. Ma come si fa? Lo shampoo per i ricci è basilare!!!! In più la mia cara Perla ha fatto l’errore più grande che si possa fare a Temptation. Un massaggio ai piedi dal tentatore! Ma non si fa! Lì ti puoi tro***re anche Filippo nel pinnettu, ma guai a farsi massaggiare i piedi!!! Le basi!!!

Abbiamo poi Alessia e Davide, la coppia per me più assurda. Insieme da 11 anni, lei per 2 ha avuto una relazione parallela, lui lo ha scoperto ma per un anno ha fatto finta di nulla… Ma come si fa a far finta di nulla mentre sai che la tua fidanzata balla la macarena con un altro? Sono rimasti insieme ma da quel dì lui non la tocca più. Lui arriva a casa e controlla passando il dito sui mobili se lei ha fatto bene le pulizie… Giuro. Lei che vuole disperatamente farsi perdonare che fa? Inciucia tempo 2 minuti con un tentatore, ok…

Daniele e Vittoria sono la copia 2.0 di lenticchio e Selvaggia Roma. Lui tutto muscoli, leggermente coatto, ma leggermente eh… Però bonaccione, si vede. Lei che si lamenta di tutto, non le piace nulla di lui eppure ci vuole fare un figlio a tutti i costi.

Spero che Ale e Francesca, Mollino i rispettivi compagni, che non le amano minimamente e neanche le rispettano e si Bombino a favore di camera due bei tentatori. Si ragazze, basta piangere per Manuel che molla Francesca ogni volta che vuole ballare la samba sotto le coperte con un’altra per poi tornare a casa come.Lassie. basta piangere per Federico che non vuole impegnarsi con Ale e che la spu**ana dicendo che l’intimità con lei non è nulla di che. Amiche mie mollate questi omuncoli e liberatevi!

Infine ci sono Isabella e Manu. Lei parte male perché di aspetto sembra Maleficent mentre lui un cucciolotto. Mettici in più che lui è un tranviere che rinuncia a comprarsi le scarpe per non farle mancare nulla, mentre lei è una ricca milanese che vorrebbe vivere come la Ferragni e capisci che non c’è gara. Lei comunque ha già chiesto il falò di confronto, penso le siano bastate 24 ore per capire che non stava facendo una figura sfavillante e abbia deciso di chiudere subito onde evitare che la gente si ricordi troppo di lei.

Lo so che non sono l’unica che aspettava il ritorno di Temptation e gli ascolti lo confermano. Boom di ascolti per la prima puntata che ha fatto il 26% di share.

Grazie Maria per averci sfamato, tu sei sempre una garanzia!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Temptation Island 2023, i migliori cinguettii della prima puntata

“Benvenuti alla prima puntata di Temptation Island”#TemptationIsland

pic.twitter.com/5v84SR5WxH — m ? vs uni (@itsmc17) June 26, 2023

Perla disperata. Il fidanzato l’ha già tradita? No, ha dimenticato di metterle in valigia lo shampoo per i ricci.

Dramma vero. #TemptationIsland — Francesco Canino (@fraversion) June 26, 2023

Lui che si iscrive al sito d’incontri mettendo il numero di lei non lo supererò mai comunque #TemptationIsland pic.twitter.com/AyHhyhlNbY — trashtvstellare (@tvstellare) June 26, 2023