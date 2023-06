Per tutta la vita, come finisce? Spiegazione del finale, trama e curiosità

Per tutta la vita è il titolo di un simpaticissimo film del 2021 diretto da Paolo Costella. Una commedia italiana con al centro il tema dei sentimenti e alla quale hanno preso parte diversi attori italiani molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico. Ma, qual è la sua trama? Come finisce il film? Qui di seguito sarà possibile trovare preziose informazioni.

Per tutta la vita, la trama del film

Per tutta la vita è una commedia che vede come protagonista quattro coppie sposate da tempo ed il cui matrimonio viene messo in discussione. Nello specifico stiamo parlando della coppia formata da Andrea e Paola, entrambi molto innamorati ma con diversi sogni legati al futuro; Vito e Sara, genitori il cui matrimonio è già in crisi da tempo. E per finire le coppie formate da Marco e Viola e Giada ed Edo entrambe con degli scheletri nell’armadio. Infatti proprio Edo e Viola sono amanti fin dal giorno delle nozze ma i rispettivi coniugi non sospettano nulla.

A distanza di diversi anni dal matrimonio ecco che i protagonisti della pellicola, e quindi le quattro coppie, ricevono da un giudice una notizia davvero incredibile. La curia ha infatti deciso di annullare tutti i matrimoni celebrati all’interno di una specifica parrocchia nei precedenti nove anni. Una decisione presa dopo aver scoperto che il prete che aveva officiato tali matrimoni era in realtà un truffatore.

Alle quattro coppie viene quindi offerta la possibilità di partecipare ad un rito comune indetto dalla curia per riparare quanto accaduto anni prima. Una particolare occasione questa che consentirà alle coppie sopracitate di poter fare un bilancio della propria vita coniugale e prendere quindi delle importanti decisioni.

Infatti mentre alcuni di loro sono senza alcun dubbio pronti a risposarsi eco che invece altri non hanno alcuna intenzione di farlo. Infatti vi è chi non prova più nessun sentimento per il proprio partner, chi prova interesse per altre persone e vive delle storie parallele e chi pensa che a dare validità ad un matrimonio non deve per forza essere un attestato.

Spiegazione del finale

Ma, come finisce il film? La celebre commedia di Paolo Costella finisce con le quattro coppie sopracitate intente a fare un bilancio della propria vita coniugale proprio mentre si avvicina il giorno del secondo matrimonio. Nello specifico Vito e Sara dopo anni di contrasti finalmente si riconciliano, Andrea e Paola si abbracciano mentre quest’ultima si prepara ad andare per lavoro in Danimarca, Mark e Viola sentono di essere pronti a dare una seconda opportunità alla loro relazione. E per finire invece Edo e Giada prendono la decisione di interrompere il loro rapporto. La pellicola si conclude poi con una serie di felici immagini legate al giorno del primo matrimonio.

A proposito del finale ecco che il regista della pellicola si è espresso rivelando “Il mio desiderio è stato da subito di andare al cuore delle vicende, saltando preamboli ed epiloghi, concentrarmi nel frammento di vita in cui i personaggi si ritrovano ad affrontare questa pausa di riflessione forzata.”

Curiosità sulla pellicola

Il film in questione è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da O1 Distribution l’11 novembre del 2021. E la trama della pellicola è legata ad un evento accaduto realmente.

Parlando del cast è possibile dire che sono presenti attori molto apprezzati. Stiamo nello specifico parlando di Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti. E poi ancora Pamela Villoresi, Bebo Storti, Viviana Colais, Imma Piro, Ignazio Oliva, Alfredo Pea, Massimiliano Franciosa e Cristina Moglia.

Ma non solo, è anche l’ultima volta in cui sul piccolo schermo è apparso l’attore Renato Scarpa morto il 30 dicembre del 2021.