Above Suspicion, qual è la storia vera su cui è basato il thriller del 2019?

Above Suspicion è un thriller del 2019 che ha catturato l’attenzione degli spettatori con la sua trama intensa e coinvolgente. Ma qual è la storia vera su cui si basa questo film avvincente? Scopriamolo insieme.

Sviluppo e trama del film Above Suspicion

Per tutti coloro che se lo domandano, ebbene “Above Suspicion” si basa su fatti realmente accaduti. La trama trae ispirazione dal libro omonimo scritto da Joe Sharkey. Il film racconta la storia dell’agente dell’FBI Mark Putnam e dell’informatrice Susan Smith, i cui destini si intrecciano in un turbinio di intrighi, passione e tragedia.

La trama si svolge negli anni ’80 nella città di Pikeville, Kentucky. Putnam è un agente ambizioso, determinato a fare carriera nell’FBI. Quando incontra Susan Smith, una giovane donna che si offre come informatrice, i due iniziano a lavorare insieme su un caso di droga. Ma presto la loro relazione professionale si trasforma in qualcosa di più intimo.

La coppia si immerge in una rete di corruzione, passione avidità e crimine organizzato, mentre l’avidità di Putnam e la sua ossessione per il successo lo conducono su una strada pericolosa. Quando un omicidio sconvolge la comunità di Pikeville, la situazione si complica ulteriormente.

La vera storia di “Above Suspicion” è stata un tragico capitolo nella storia dell’FBI. Gli eventi che si svolsero nella vita di Putnam e Smith ebbero conseguenze drammatiche per entrambi. La loro relazione proibita, la lotta contro la corruzione e le implicazioni legali si intrecciano in un intricato labirinto di colpa e tradimento.

Il finale della storia-pellicola

Ma come finisce il film e la vicenda reale presso l’FBI? Susan Smith viene effettivamente assassinata da Mark Putnam. La loro relazione proibita e il coinvolgimento in un caso di corruzione e crimine organizzato portano a un crescendo di tensione che culmina in un tragico evento. È importante sottolineare che gli eventi della storia reale possono variare leggermente rispetto alla rappresentazione cinematografica, che comunque ha completamente coinvolto il pubblico.