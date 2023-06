Robocop, quanti sono i film della saga? Sono previsti altri sequel?

Uno dei personaggi più noti del mondo del cinema è sicuramente Robocop la cui storia ha avuto inizio molti anni fa, e di preciso nel 1987. Anno questo in cui il regista è arrivato al cinema con il primo film della saga al quale poi ne sono seguiti altri. Ma, quanti sono nello specifico i film? Sono previsti altri sequel oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Robocop, cosa sappiamo sulla celebre saga

Sono trascorsi molti anni da quando, nel 1987, il film Robocop diretto da Paul Verhoeven e con protagonista Peter Weller è arrivato al cinema. Una pellicola che ha ottenuto un grande successo e che ha portato Robocop ad essere considerato uno dei simboli del cinema nel periodo compreso tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Proprio il primo film ha dato il via ad una serie di progetti cinematografici ma anche ad altro.

Infatti oltre che protagonista di film Robocop negli anni è anche diventato il protagonista di serie TV, fumetti e diversi videogiochi. Ma, quali e quanti sono i film in cui il protagonista è Robocop? Parlando di film è possibile citarne 4.

Robocop, film del 1987

Il primo film arrivato al cinema è Robocop del 1987 nato in seguito all’ispirazione avuta dal regista grazie a Blade Runner. L’idea del regista era quella di focalizzare l’attenzione su una Detroit futuristica dove il problema principale per le forze dell’ordine era quello della criminalità . La pellicola in questione ha ottenuto un vastissimo successo. E nello specifico proprio nel 1988 ha ottenuto l’Oscar per il miglior montaggio sonoro grazie a Stephen Hunter Flick e John Pospisil. Negli Stati Uniti il film è riuscito ad incassare 53 milioni di dollari motivo per il quale si è subito pensato ad un secondo capitolo.

Robocop 2, film del 1990

Film che ha visto impegnato alla regia Irvin Kershner e alla sceneggiatura Frank Miller e Walon Green. Protagonista della pellicola, ancora una volta nei panni di RoboCop, è stato Peter Weller. E ancora una volta, l’obiettivo del protagonista era quello di combattere il crimine senza alcuna sosta.

Rispetto alla prima pellicola questa sembrerebbe aver ottenuto incassi inferiori arrivando di preciso ad un guadagno totale di 45 milioni di dollari. Nonostante ciò la pellicola è comunque riuscita ad ottenere tre nomination ai Saturn Award nel 1991.

Robocop 3, film del 1993

E ancora, il terzo capitolo è poi arrivato al cinema qualche anno più tardi ovvero nel 1993. La regia è stata affidata in questo caso a Fred Dekker mentre la sceneggiatura a Frank Miller e Fred Dekker. Questo è in realtà considerato il terzo e ultimo capitolo della trilogia all’interno del quale la multinazionale OCP si è trovata costretta a dichiarare bancarotta, motivo per il quale è stata poi assorbita dalla Kanemitsu Superprodotti, sua rivale.

A scrivere la parola fine sono stati anche i risultati ottenuti al botteghino. Robocop 3 infatti è riuscito ad ottenere incassi per 10 milioni di dollari . E quindi incassi nettamente inferiori rispetto a quanto accaduto con le pellicole precedenti.

Robocop 2014

Tanti anni dopo, e di preciso nel 2014, Robocop è tornato al cinema con un nuovo film diretto da Josè Padilha e con la sceneggiatura di Joshua Zetumer, Michael Miner ed Edward Neumeier. La pellicola ancora una volta ha visto come protagonista Alex Murphy, poliziotto di Detroit rimasto gravemente ferito in seguito all’esplosione di una bomba piazzata all’interno della sua auto. La pellicola, il cui budget era di 100 milioni di dollari, ha ottenuto incassi pari a 58 milioni negli Stati Uniti. E 184 milioni di dollari in altri Paesi del mondo.

Le informazioni su altri sequel

Ma esistono altri sequel oppure no? Al momento la risposta è no, ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che quest’ultima pellicola sia destinata ad essere seguita da un altro nuovo film che però dovrebbe presentarsi più come un sequel del primo film ovvero quello del 1987.

Nello specifico nel luglio del 2018 è stato confermato il titolo RoboCop Returns per la cui regia in un primo momento è stato assunto Neill Blomkamp. Nell’agosto del 2019 quest’ultimo ha annunciato di non voler più dirigere il film in quanto impegnato in altri progetti. E nel novembre del 2020 è stato rivelato il nome del nuovo regista ovvero quello di Abe Forsythe. In realtà però al momento non è stata ancora rivelata alcuna data di uscita del nuovo film. Per cui non ci rimane che attendere ulteriori indiscrezioni.