Vasco Rossi felice del suo tour finito a Salerno: “La città di nascita di mio figlio”

Vasco Rossi, l’iconico rocker italiano, ha recentemente concluso il suo attesissimo tour negli stadi, un’esperienza che ha raggiiunto il cuore di oltre 450.000 spettatori in tutta Italia. L’ultimo concerto del tour si è svolto a Salerno, una città che ha un significato particolare per il cantante. Durante un’intervista concessa a Rai Radio2, la radio ufficiale di VascoLIVE23 in collaborazione con Radio Italia, Vasco ha raccontato le sue emozioni e le sue sensazioni riguardo a questo evento memorabile.

Le parole di Vasco Rossi

“E’ giusto che si sia concluso qui, a Salerno. Questa città ha un posto speciale nel mio cuore”, ha esordito così Vasco Rossi. “Ho legami affettivi molto forti con Salerno. È il luogo in cui è nato mio figlio Davide, e tutta la sua famiglia è salernitana” ha poi continuato il cantante originario Zocca. Vasco ha inoltre riflettuto sul suo rapporto speciale con il palco: “Ogni volta che salgo sul palco, è un’esperienza unica. Il mio senso di esistere in questo mondo è legato alla musica e ai concerti. La scaletta dei brani di quest’anno è stata particolarmente apprezzata dal mio pubblico, o meglio, dal mio popolo”. Infine, l’artista ha chiosato ai microfoni di Rai Radio 2: L’incredibile è che nel mio pubblico ci sono giovani di vent’anni che sono totalmente fuori di testa per le mie canzoni. Quando chiedo loro come sia possibile, alcuni rispondono che è stata la mamma a fargli conoscere la mia musica, mentre altri dicono che è stato il nonno”.

Il tour e il pubblico giovane

Il tour di Vasco Rossi ha regalato emozioni e ricordi indelebili ai suoi fan di tutte le età, dimostrando ancora una volta la forza e l’impatto della sua musica sulla vita delle persone. Oltre a essere un’icona della musica italiana, Vasco è riuscito a creare una connessione profonda con il suo pubblico, trasformando i suoi concerti in veri e propri momenti di condivisione e appartenenza.