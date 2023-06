La ragazza e l’ufficiale, qual è la storia vera dietro la serie tv turca?

Sta appassionando ogni giorno sempre più persone la nuova serie turca trasmessa da Mediaset ed intitolata ‘La ragazza e L’Ufficiale’. Non tutti sanno però che la storia protagonista della serie in questione si basa su fatti realmente accaduti. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Qual è la storia vera alla quale si è ispirata la serie tv in questione? Qui di seguito proveremo a fornirvi qualche informazione.

Grande successo per la serie tv Mediaset intitolata La ragazza e L’Ufficiale,

La ragazza e L’Ufficiale è il titolo di una serie tv turca trasmessa su Canale 5 e ogni giorno sempre più seguita ed amata anche in Italia. Protagonisti della serie televisiva in questione l’ufficiale turco Kurt Seyit e la giovane russa Sura Verjenskaya. In realtà però oltre che il titolo di una serie televisiva ecco che La Ragazza e l’ufficiale è anche il titolo di un romanzo bestseller scritto da Nermin Bezmen. E proprio l’autrice ha tratto spunto da quanto accaduto nella sua famiglia nel periodo legato alla Prima guerra mondiale. E di preciso ha raccontato la storia di suo nonno, il vero Kurt Seyit.

La vera storia dietro la serie tv

La Ragazza e L’Ufficiale racconta la vera storia d’amore tra il luogotenente Kurt Seyit, giovane turco primogenito di un ricco proprietario terriero della Crimea, e Sura Verjenskaya ovvero una bellissima ragazza figlia di una famiglia nobile russa. La loro storia ha dovuto superare numerosi ostacoli, e anche l’inizio non è stato per nulla semplice. Il padre di Kurt ha infatti sempre pensato che il figlio dovesse sposare una ragazza turca per poter quindi dare continuità alla stirpe.

A dividere in un primo momento i due innamorati è stata la partenza di Seyit per la guerra. Ferito torna a San Pietroburgo dove nel frattempo è scoppiata la Rivoluzione. Ed essendo lui un soldato dell’esercito dello Zar continuare a vivere nella Russia bolscevica non è più sicuro motivo per il quale decide di andare via. E Sura, nonostante il parere contrario delle famiglie, decide di seguirlo. I due giovani riescono a fuggire e a trovare rifugio a Istanbul dopo aver affrontato un pericoloso viaggio attraverso il Mar Nero. Tra i due inizia quindi una convivenza che sembra andare bene ma le difficoltà da affrontare sono molte e alla fine Seyit decide di sposare una ragazza turca di nome Murka.

Le parole della scrittrice Nermin Bezmen, nipote del vero Kurt Seyt

La scrittrice della storia legata alla serie televisiva sopracitata nel corso di un’intervista ha parlato del nonno, il vero Kurt Seyit e della storia d’amore con Sura a proposito della quale ha rivelato “Incontrò realmente Sura ma non è vero che l’abbandonò lasciandola sola per giorni e mesi per unirsi alla ribellione turca”. La scrittrice e nipote del soldato ha voluto precisare che questa è stata un’invenzione letteraria in quanto, ha aggiunto “Kurt Seyit fu sempre uno spirito libero ma non abbandonò mai le persone che amava”. Sempre nel suo racconto ha rivelato di non sapere se abbia mai chiesto a Sura di sposarlo in quanto per i soldati russi del periodo legarsi ad una persona o luogo non era semplice.

Sempre parlando del nonno la scrittrice Nermin Bezmen ha rivelato che per carattere e per via della sua educazione militare era solito prendere le decisioni con molta velocità. E a proposito della decisione di sposare Murka ha voluto precisare che non l’ha fatto per assecondare il padre ma solo perché “si sentiva solo, incompreso e fuori posto. Era consapevole di quanto il suo amore per Sura facesse del male a entrambi e giunse alla conclusione che era meglio per entrambi prendere nuove direzioni”. La scrittrice ha rivelato di avere saputo dalla nonna Murka che Kurt Seyit e Sura per diverso tempo hanno intrattenuto una corrispondenza epistolare. I primi anni di matrimonio l’uomo ha continuato a pensare molto a Sura ma allo stesso tempo si è tanto dedicato a Murka assicurandosi che non le mancasse nulla e facendo il possibile per renderla felice.

Anche Sura dopo diverse difficoltà e delusioni è riuscita a trovare l’amore sposandosi con un gentiluomo dal quale ha avuto una figlia.

Il vero motivo legato al suicidio

Nella serie televisiva La ragazza e l’Ufficiale Kurt Seyit decide di suicidarsi spinto dal rimorso per la partenza di Sura. Ma questo non è il reale motivo legato a tale gesto. Da quel momento infatti erano già trascorsi molti anni. E di preciso da ben 22 anni Seyit era già sposato con Murka e con le aveva condiviso molto amore. Ma allora, qual è stato il motivo che ha spinto l’uomo a togliersi la vita?

A raccontarlo è stata sempre la nipote rivelando che tutto ha avuto inizio quando, durante uno dei viaggi di lavoro in Anatolia l’uomo è rimasto bloccato per un giorno intero con il treno nel bel mezzo di una tempesta di neve. Per aiutare una donna e due bambini a stare al caldo ha deciso di dare loro sciarpa, cappello e cappotto motivo per il quale lui stesso si è poi ammalato. Una malattia che Seyit ha scelto di non curare facendo si che si trasformasse in tubercolosi. A causa delle sue condizioni di salute non ha più potuto lavorare e la moglie Murka per sostenere le spese mediche si è trovata costretta a lavorare in un calzificio. Quando i medici gli hanno comunicato che le speranze di vita erano minime ecco che l’uomo ha deciso di togliersi la vita pianificando il tutto nel dettaglio.