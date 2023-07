Vite al Limite, il Dottor Nowzaradan è morto? La verità sulle sue condizioni

Milioni sono le persone che da anni ormai amano seguire Vite al Limite, ovvero il reality show statunitense trasmesso su Real Time. Protagonista della trasmissione il dottor Younan Nowzaradan. E proprio quest’ultimo negli ultimi giorni sta facendo preoccupare molto i suoi fan. Secondo alcune indiscrezioni infatti il medico sarebbe morto. Ma, qual è la verità? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il grande successo del Dottor Younan Nowzaradan

Il Dottor Younan Nowzaradan da anni si impegna a seguire i suoi numerosissimi pazienti intenti a perdere il peso in eccesso. E vivere di conseguenza una vita con meno problemi, soprattutto da un punto di vista salutare. Adesso però a preoccupare sono le condizioni di salute del Dottore, in quanto stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore sembrerebbe che sia addirittura morto.

Il Dottor Younan Nowzaradan è nato l’11 ottobre del 1944 e dopo un percorso di studi abbastanza lungo si è specializzato in chirurgia bariatrica. Nel corso degli anni si è impegnato sottoponendo i pazienti a duri percorsi di dimagrimento. E se da una parte sono molti coloro che ne hanno parlato bene, e continuano a farlo, sono molti altri coloro che invece sono arrivati al punto di citarlo in giudizio. Nello specifico proprio nel 2007 ad intentare una causa contro il medico è stato Colleen Shepherd. Quest’ultimo ha accusato il Dottore di avere provocato la morte della figlia. La giovane, di nome Tina, è deceduta a causa di alcune complicazioni nate in seguito ad un intervento di bypass gastrico.

La verità sulla morte del medico

Ma, a far particolarmente preoccupare i fan nelle ultime ore sono le condizioni di salute dell’uomo. E nel caso specifico a far preoccupare è la notizia secondo la quale l’uomo sarebbe addirittura morto. Ma, la notizia in questione è vera oppure no? In realtà no. Tutti i fan del Dottor Nowzaradan possono stare assolutamente tranquilli, il medico è ancora vivo.