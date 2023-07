Quanto guadagnano tentatori e tentatrici di Temptation Island? Il cachet rivelato da un’ex

Ha avuto inizio lo scorso lunedì 26 giugno 2023 la nuova edizione di Temptation Island ovvero il docu-reality trasmesso su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Protagonisti della trasmissione, insieme alle sette coppie di fidanzati e fidanzate, anche i tentatori e le tentatrici. E proprio su quest’ultimi sono molti coloro che si pongono delle domande. E nello specifico in tanti si chiedono se e quanto vengono pagati per prendere parte al programma. Una domanda alla quale qui di seguito potrete trovare risposta.

Il grande successo di Temptation Island

La decima edizione di Temptation Island ha avuto inizio da pochi giorni ma nonostante ciò non passa giorno in cui i protagonisti della trasmissione non si trovino al centro dell’attenzione mediatica. Protagonisti di questa edizione sono sette coppie formate da giovani uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 35 anni. Ovviamente parliamo di coppie non sposate e senza figli in comune che scelgono di mettere alla prova il proprio rapporto attraverso un lungo viaggio nei sentimenti.

A mettere alla prova tali rapporti sono bellissimi ragazzi e bellissime ragazze scelti proprio per tentare i fidanzati e le fidanzate. E proprio nel corso delle passate edizioni è anche successo che alcune coppie nel corso del falò finale abbiano scelto di abbandonare il programma separati proprio perché nel corso dei 21 giorni all’interno del villaggio si sono innamorati o comunque infatuati di tentatori e tentatrici.

Il guadagno di tentatori e tentatrici rivelato da Ilaria Gallozzi

Ma, quanto guadagnano tentatori e tentatrici? Questa la domanda alla quale molti cercano di trovare risposta. A rivelarlo è stata proprio una giovane ex tentatrice di Temptation Island ovvero Ilaria Gallozzi. Quest’ultima dopo aver rivelato di aver visto un video in cui si diceva che un tentatore guadagna da 1800 a 2500 al mese ha voluto precisare che in realtà tale informazione non è vera. Ha infatti rivelato che tentatori e tentatrici vengono pagati giornalmente e non tutto viene trasmesso essendo un programma registrato.

La Gallozzi ha poi aggiunto che ogni due-tre giorni sia i fidanzati sia le fidanzate si ritrovano a dover eliminare alcuni tentatori e alcune tentatrici. E di solito questo accade con quelli che si sono fatti meno notare e con i quali quindi hanno meno interagito. A rimanere fino alla fine dei 21 giorni sono solamente coloro che hanno instaurato uno speciale rapporto con i fidanzati e le fidanzate. E’ stato poi a questo punto che l’ex tentatrice ha svelato quelli che sono i reali guadagni affermando “Più o meno al giorno un tentatore guadagna dai 150 ai 200 euro, e quindi non le cifre che avete sentito”.