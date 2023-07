Non Sono Una Signora, il commento de La Velenosa – EPISODIO 2: buona anche la seconda!

Ve lo confermo, non sono una signora è un prodotto davvero carino, divertente, leggero e mai volgare. Non è stata un’allucinazione di massa quella della prima puntata, la seconda lo ha confermato. È un programma che vista la nuova Rai sparirà, ma che visti i risultati potrebbe andare in onda anche nella stagione televisiva più affollata. Non lo dico solo io che alla fine non sono nessuno, lo dicono gli ascolti. Nella prima puntata ha fatto il 6.6% di share che per Raidue è un risultato davvero buono, mentre la puntata di ieri ha fatto il 7.5% quindi è cresciuta. Quelli che dicevano: “va beh era la curiosità per la prima puntata” che diranno ora per sminuire gli ascolti? Dai su, statece, come si dice a Roma, nonostante tutto quello che è stato fatto per farlo saltare questo programma piace.

La puntata di ieri ha visto 5 nuovi vip , uomini e donne, entrare nei panni di drag Queen. Sono stati poi giudicati dalla giuria tecnica composta da tre Drag Queen professioniste e dagli investigatori, ossia Filippo Magnini, Mara Maionichi, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena. Io ragazzi non ne riconosco uno che sia uno. Pazzesco. Altro che il cantante mascherato che non appena mettono piede sul palco sai già chi c’è sotto la maschera. Qua solo col trucco fanno davvero miracoli. Il primo eliminato è stato l’attore Fabio Fulco, per me irriconoscibile, ma Magnini che lo conosce bene lo ha sgamato subito. Secondo eliminato Roberta Capua, che vestiva i panni di Vulkania. Ovviamente io avevo capito che era una donna ma non lei. Terzo eliminato Paolo Ciavarro. Se fosse stato un po’ più femminile nelle movenze vi giuro avrei pensato fosse una donna. Bellissimo il trucco e lui stupendo da Drag. Una volta eliminato ha detto delle parole davvero carine che voglio condividere con voi:

“Durante questa esperienza ho pensato a mio figlio, un domani gliela farò vedere. Io dico sempre che noi genitori del futuro dobbiamo essere quelli che cercano di migliorare un attimino le cose. Questa esperienza mi ha tirato fuori il Paolo bambino, il Paolo che a quell’età aveva tirato fuori quella femminilità che abbiamo tutti noi uomini e che crescendo l’ha repressa. Qua ho avuto la possibilità di ritirarla fuori, è stato bello. Io insegnerò a mio figlio questo, il concetto di normalità di qualsiasi orientamento”.

Infine ultimo eliminato Filippo Nardi che devo dire è stato strepitoso e sembrava quello più a suo agio nei panni di una Drag Queen. Vincitori di puntata che si vanno ad aggiungere a She Funk, un duo: le Nancies.

La Parietti mi è sembrata anche più spigliata e a suo agio anche se il gobbo per lei è indispensabile. Mi fa morire la Maionichi che mentre le Drag di esibiscono sotto commenta tutto. I furboni dell’audio lo tengono aperto e noi abbiamo lo show nello show!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti