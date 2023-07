Nuovi palinsesti Rai: molte conferme e qualche novità | Incognita Fiorello: per adesso non compare il suo Viva Rai2

È arrivato il momento di conoscere i palinsesti Rai in vista della nuova stagione: tante novità (molte annunciate) e qualche incognita.

Presentati i palinsesti Rai per la stagione 2023/24 oggi nella sede di napoli. nel daytime di RaiUno c’è la sola novità del ritorno di Caterina Balivo che prenderà il posto di Serena Bortone alle 14 con La volta buona. Si inizia al mattino con UnoMattina con al timone Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, si passa poi a Eleonora Daniele con Storie italiane. A mezzogiorno torna Antonella Clerici. Dopo il Tg1 troviamo Caterina Balivo, poi la fiction Il paradiso delle signore e La vita in diretta con Alberto Matano. Conclude il daytime Reazione a catena con Marco Liorni che andrà in onda per tutto l’autunno. Dopo il Tg1 delle 20 ci sarà Affari Tuoi fino a febbraio.

La prima serata vede il mercoledì, il venerdì e il sabato le serate dedicate all’intrattenimento

Il mercoledì sarà multigenere e si aprirà con Arena Suzuki.

Poi Alberto Angela condurrà Ulisse.

Venerdì e il sabato saranno dedicati al “grande intrattenimento”: staffetta Tale e Quale e The Voice Kids al venerdì, speciali Reazione a Catena e Ballando con le Stelle al sabato. Mentre le altre serate saranno dedicate alle fiction, i primi titoli dati sono: Blanca 2, Circeo, Cuori 2, I Bastardi di Pizzofalcone 4, Il Metodo Fenoglio, Imma Tataranni , Sostituto Procuratore 3, Lea I Nostri Figli, Per Elisa , Il Caso Claps, Un Professore 2, Morgane, Detective Geniale 3, Alfredino, Una Storia Italiana.

Nel weekend tornano Domenica in con Mara Venier, e Da noi a ruota libera con la Fialdini. Vengono poi presentati i nuovi conduttori di Linea Verde Life (Monica Caradonna e Elisa Isoardi) e di Linea Verde (Livio Beshir e Peppone).

Per quanto riguarda Raidue invece il daytime rimane invariato, mentre le prime serate saranno

Il Mercante in fiera con Pino Insegno dal 18 settembre;

Belve raddoppia il martedì e il mercoledì, dal 26 settembre al 24 ottobre;

Boomerissima da martedì 31 ottobre;

Il Collegio dal 24 settembre al 29 ottobre;

Veramente Falso con Max Giusti dall’11 settembre.

Per quanto riguarda l’intrattenimento invece:

Uno spettacolo di ispirazione teatrale Stefano De Martino; un comedy show con Max Giusti (Veramente Falso); Liberi tutti con Bianca Guaccero, Peppe lodice e Gemelli di Guidonia; il nuovo game The Floor.

Nella seconda serata arriva Luisella Costamagna con Tango.

Unica novità nel daytime Ti presento i tuoi condotto da Lorena Bianchetti.

RaiTre invece offrirà il medesimo daytime con un’unica novità, un game itinerante: Il palio dei paesi condotto da Angela Rafanelli.

Roberto Inciocchi è il nuovo conduttore di Agorà In access tornano Via dei Matti N°0, Nuovi Eroi. In prima serata Il Provinciale aprirà la serata della domenica poi arriverà Report che partirà prima delle 21. Al lunedì Presa Diretta e da fine ottobre Botta e Risposta (titolo provvisorio) con Nunzia De Girolamo. Il martedì è “in via di definizione, per capire chi potrà sostituire Bianca Berlinguer”. Al mercoledì Chi l’ha visto, il resto delle serate saranno occupate da film, documentari. Alla domenica in seconda serata staffetta tra Fialdini, con Fame D’Amore, e Barbareschi.

Non compare Fiorello col suo Viva Rai2. A riguardo è stato detto:

“C’è voglia di continuare ma c’è il tema di Via Asiago. Con il mio staff, cercheremo di ragionare con i condomini di Via Asiago che consenta a Fiorello di riprendere a novembre”.

IC