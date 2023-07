Sapete chi è Frances Bean? È la figlia d’arte di una delle coppie rock più chiacchierate degli anni ’90

Chi è Frances Bean? La figlia d’arte già famosa ancora prima di nascere ha cambiato vita e adesso pensa solo al suo benessere.

Essere figli d’arte può aprirti molte porte negli ambienti lavorativi giusti, ma può trasformarsi in una vera e propria condanna.

Questo è il caso di Francis Bean, figlia d’arte della coppia più famosa degli anni ’90 che ha trovato la sua tragica conclusione con la morte del padre. Al di là dell’eredità, che ad oggi ammonta a un qualcosa come 450 milioni di dollari, la morte del padre di Francis Bean ha lasciato un grande vuoto nel cuore di quest’ultima.

Figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, Frances Bean Cobain è sempre stata al centro dell’attenzione. Ancora prima di nascere. L’artwork di “Lithium” dei Nirvana, di cui Kurt era il leader indiscusso, portava infatti l’immagine dell’ecografia di una Francis Bean ancora in divenire (il singolo è uscito nel 1992 e tutto l’artwork è curato da Kurt Cobain, tra fotografie delle bambole della sua collezione e altre immagini).

I rapporti con la sua famiglia sono stati certamente burrascosi sin dall’inizio, quando a sole due settimane di vita fu portata via dai servizi sociali a causa di una dichiarazione della madre che aveva lasciato intendere di aver assunto eroina anche durante la gravidanza della piccola. A soli 2 anni vide per l’ultima volta suo padre all’interno di un centro di riabilitazione, la settimana prima che Kurt si togliesse la vita sparandosi in bocca con un fucile l’8 aprile del 1994.

Cosa fa oggi Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courtney Love?

Nel corso della sua vita Francis Bean ha cercato di tenersi in disparte da tutto quel mondo, nonostante per lei sia stato più che difficile. La giovane donna ha, infatti, rifiutato diversi ruoli cinematografici importanti, la Bella di Twilight o Alice in Alice in Wonderland di Tim Burton, cercando sempre di vivere la sua vita non più all’ombra del padre. Dopo aver concluso i suoi studi artistici, Francis Bean è diventata una modella e nel 2006 ha accetto di posare per un servizio fotografico di Elle UK che ritraeva i figli delle celebrità con indosso i vestiti dei genitori. Per l’occasione la ragazza indossò il pigiama che Kurt Cobain aveva utilizzato come abito da matrimonio alle Hawaii.

Ad oggi Frances Bean vive a Los Angeles, ma ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo che tanto l’hanno perseguitata nel corso della sua vita. Grazie al suo profilo Instagram, che conta oltre 1 milione di follower, possiamo vedere che adesso si dedica interamente alla sua arte, dalla composizione di quadri a canzoni originali suonate con la chitarra. Dal punto di vista sentimentale è legata a Riley Hawk, anche lui figlio d’arte del ben più famoso skater Tony.