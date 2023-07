Miracolo a Città del Capo: qual è la storia vera che ha ispirato il film?

Miracolo a Città del Capo, è questo il titolo di un noto film del 2022 di genere drammatico diretto da Franziska Buch. Quello che in tanti non sanno è che il film in questione è ispirato ad una storia vera. Ma esattamente, di che storia stiamo parlando? Qui di seguito sarà possibile trovare la risposta a tale domanda.

Miracolo a Città del Capo, trama del film

Il film Miracolo a Città del Capo è ambientato nel 1967 e vede come protagonista Lisa Scheel, giovane e ambiziosa dottoressa interpretata da Sonja Gerhardt. La donna vive a Francoforte e ogni giorno lotta per riuscire a farsi valere all’interno di un particolare e maschilista ambiente. Il padre è il Professore Kohlfeldt, di professione fa il cardiochirurgo e non l’ha mai riconosciuta.

Il desiderio di Lisa è quello di poterlo affiancare ed ottenere una posizione di prestigio. Ma purtroppo ogni suo tentativo si rivela vano. Proprio per tale motivo la donna ad un certo punto si ritrova a dover prendere una decisione per nulla semplice ovvero quella di lasciare Francoforte per trasferirsi presso la celebre Capitale del Sudafrica ovvero Città del Capo. E una volta sul posto si reca dal Dottor Christiaan Barnard per condividere insieme a lui i risultati delle ricerche effettuate dal Professor Kohlfeldt per poter eseguire per la prima volta nella storia un trapianto di cuore umano.

I due medici sono a loro volta affiancati da un uomo di nome Hamilton Naki, giardiniere dell’ospedale, impedito ad esercitare pubblicamente la professione di medico a causa del colore della sua pelle e della segregazione razziale in Sudafrica. La squadra si sente quindi pronta ad effettuare l’operazione ed entrare nella storia nel momento in cui arriva il cuore di una donatrice. Insieme al dottor Bernard quindi Lisa prenderà parte al primo trapianto di cuore al mondo. Un’operazione molto complessa fatta di tanti ostacoli ma che nonostante ciò entrerà nella storia.

La storia vera che ha ispirato Miracolo a Città del Capo

Come affermato in precedenza Miracolo a Città del Capo è un film ispirato ad una storia vera. Nello specifico tale storia è legata a quanto accaduto il 3 dicembre del 1967, anno in cui il celebre chirurgo sudafricano Christiaan Barnard ha effettuato il primo trapianto di cuore umano al mondo. Un vero e proprio successo nella storia della medicina. L’operazione in questione è stata effettuata presso il Groote Schuur Hospital a Città del Capo su un paziente di 54 anni di nome Louis Washkansky. Un uomo affetto da insufficienza cardiaca terminale.

Il cuore dell’uomo è stato sostituito, nel corso dell’intervento, con quello di una giovane donna di nome Denise Darvall deceduta in seguito ad un terribile incidente stradale. L’operazione in questione è stata molto lunga, e di preciso è durata per ben 9 ore e ha coinvolto un team formato da 31 persone guidato proprio da Barnard. Proprio dopo l’intervento sono nate delle complicazioni ma nonostante ciò il trapianto si è rivelato un successo e l’uomo è riuscito a sopravvivere per ben 18 giorni dopo l’intervento. Nonostante la breve durata di vita del paziente ecco che tale intervento ha segnato per la chirurgia un traguardo tanto importante.

In poco tempo il medico è riuscito ad ottenere un grandissimo successo diventando una vera e propria celebrità a livello internazionale. Insieme alla moglie si è reso protagonista di un viaggio negli Stati Uniti. Viaggio che ha ottenuto un grande clamore a livello mediatico e che ha portato il medico ad essere ospitato in diverse trasmissioni televisive.

Cast e curiosità

Tra gli attori che hanno fatto parte del cast è possibile menzionare Sonja Gerhardt che ha interpretato la dottoressa Scheel e Alexander Scheer che invece ha interpretato il Dottor Barnard. Poi ancora hanno fatto parte del cast Raphael Keric nei panni di Niekerk, Thimo Meitner nei panni di Rupert von Aigner, Loyiso Macdonald nel ruolo di Hamilton Naki. Fritz Karl ha invece interpretato il professor Kohlfeldt.

La pellicola, conosciuta a livello internazionale con il titolo “Miraklet fra Cape Town” è stata girata tra Praga e Città del Capo. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che il personaggio di Hamilton Naki non sia stato inventato ma al contrario sembrerebbe essere esistito realmente. Ma non solo, secondo alcuni rumors Naki era proprio il braccio destro di Barnard.