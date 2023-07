Chi è Emilia Brandi, conduttrice di Cose Nostre? È sposata? Ha figli? Biografia e vita privata

Emilia Brandi è una celebre giornalista e conduttrice televisiva, molto nota in particolar modo per essere la conduttrice e l’autrice del programma di Rai 1 intitolato Cose Nostre. Ma esattamente, cosa sappiamo della sua vita? E’ sposata e ha dei figli oppure no? Qui di seguito proveremo a fornire delle risposte a tali domande.

Chi è Emilia Brandi, conduttrice di Cose Nostre

Nonostante Emilia Brandi sia molto conosciuta ed apprezzata ecco che sono poche le informazioni che riguardano la sua vita. Non è infatti possibile definire con precisione quando e dove sia nata. Le uniche informazioni che riguardano la Brandi sono legate solamente al suo lavoro da giornalista specializzata in inchieste.

Nello specifico Emilia Brandi ha fatto il suo esordio nel mondo della televisione, e di preciso in Rai, nel 2003 fornendo il suo contributo per la realizzazione del programma “Un giorno in pretura”. Successivamente il lavoro d’inchiesta ha continuato a svolgerlo in “Terrazze” ovvero il programma trasmesso su un canale che ad oggi non esiste più ovvero Raisat Extra.

Nel corso degli anni la carriera di Emilia Brandi si è arricchita di nuovi lavori e successi. La conduttrice e giornalista ha infatti continuato il suo lavoro collaborando in varie trasmissioni. Ad esempio negli anni compresi tra il 2005 e il 2011 ha collaborato al programma intitolato ‘La storia siamo noi’. Nel 2015 ha poi lavorato al programma di Rai 3 intitolato ‘Parallelo Italia’. Il tutto prima di partire nel 2016 con un nuovo show non solo condotto ma anche ideato da lei stessa ovvero ‘Cose Nostre’. Stiamo nello specifico parlando di un programma di genere docu-reality che racconta storie di mafia e che nel corso del tempo ha ottenuto sempre più successo tanto da essere arrivata alla sua quarta stagione.

Nell’anno 2019 la conduttrice ha posto maggiore attenzione su storie di donne. E quindi su storie di donne che si sono opposte al mondo della mafia e che non hanno avuto timore di voltare le spalle al codice d’onore mafioso.

Le informazioni sulla vita privata della conduttrice e giornalista

Tante quindi le informazioni che riguardano la vita professionale della Brandi. Ma, cosa sappiamo invece del suo privato? In realtà rispondere a tale domanda non è assolutamente semplice in quanto della vita privata della Brandi non si sa praticamente nulla. Non è chiaro se la conduttrice sia sposata oppure fidanzata. E nemmeno è possibile dire se ha dei figli o no. E questo perché è molto riservata e fa il possibile per tenere il suo privato lontano dai riflettori. Anche sui social non è presente alcuna informazione legata alla sua vita privata.