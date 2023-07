Chi è Francesco Magnani, conduttore de L’Aria che tira estate? È sposato?

Nonostante sia considerato uno dei volti noti della televisione italiana ecco che sono pochi coloro che conoscono davvero Francesco Magnani. Stiamo nello specifico parlando del celebre conduttore del programma intitolato L’Aria che tira estate trasmesso su La 7. Ma esattamente, chi è? E’ sposato oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Francesco Magnani, conduttore del programma L’Aria che tira estate

Francesco Magnani è un celebre giornalista e conduttore televisivo nato a Cesena il 19 ottobre del 1979 sotto il segno della Bilancia. Dopo aver studiato e aver ottenuto la laurea in Filosofia presso l’Università di Bologna ha deciso di dedicare il suo tempo e le sue energie alla carriera da giornalista e da conduttore televisivo, diventando anche particolarmente noto su La 7.

L’esordio di Magnani nel mondo dell’informazione è avvenuto nel 2003 mentre invece il 2006 è stato l’anno in cui ha iniziato a lavorare presso WDR. Nel corso degli ultimi anni è diventato particolarmente noto come conduttore del programma intitolato L’Aria che Tira Estate, spin-off del programma L’Aria che Tira condotto da Myrta Merlino. Ma prima di tale trasmissione ha condotto anche alcuni tg di Mediaset, tra il 2011 e il 2013 ha lavorato per Sky Italia e per il programma Murdoch. E poi ancora sempre come giornalista ha anche lavorato per Ansa.

La vita privata del noto giornalista

Diverse quindi le informazioni che riguardano la sfera professionale di Francesco Magnani. Ma, cosa sappiamo invece della sua vita privata? Il conduttore e giornalista è sposato oppure no? In realtà non sono molte le informazioni sul suo privato. E questo perché Magnani è un uomo molto riservato che si tiene anche ben lontano dal mondo dei social.

Proprio la sua estrema riservatezza non ci permette di poter dire se il giornalista sia sentimentalmente impegnato oppure no. Non è quindi chiaro se sia single oppure fidanzato o sposato. Oppure se abbia addirittura dei figli. Data la sua riservatezza non è neanche possibile rivelare il posto in cui vive. Dato il suo lavoro potrebbe vivere a Milano ma non è detto, la sua città potrebbe anche essere Roma.