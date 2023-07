Oriele, Incorvassi e Donnalisi: meglio di una telenovela | Il punto de La Velenosa sulle coppie del GF Vip

Allora le tre coppie che si sono formate quest’anno nella casa del GF Vip, a me personalmente non hanno appassionato per niente. Devo dire però che una volta fuori dalla casa ci stanno dando delle soddisfazioni.

Vediamo cos’è successo tra loro nell’ultimo mese: facciamo il punto. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati, sembra definitivamente: mi spiace per i fan e soprattutto per Alba, che abbiamo visto in qualche puntata del GF Vip che da vera fan viveva in funzione loro, perché immagino stia passando un momentaccio. A comunicare la fine della loro storia è stata Antonella in lacrime (o almeno cercava di sembrare in lacrime) con una diretta Instagram. L’influencer ha detto di sentirsi sfruttata da Donnamaria che negli ultimi tempi si mostrava in pubblico con lei solo per pubblicizzare la sua canzone. Le cose sembra si siano tranquillizzate però tra i due perché l’altroieri l’ex volto di Forum ha spiegato che tra loro hanno mantenuto buoni rapporti. Ha ribadito però che la loro storia è davvero chiusa.

Ma veniamo alla parte più succosa: Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Le loro strade sono intersecate e se in casa erano amici, ora sembra che qualcosa si cambiato. Oriana è stata in Sardegna due settimane fa per pubblicizzare la sua collezione di costumi e ha portato con lei anche il fidanzato e le amiche di reality, Giaele, Micol e Nicole Murgia. Tutto procedeva a gonfie vele fino a quando l’ultima sera Oriana e Daniele hanno litigato pesantemente in un ristorante. Sono stati ripresi dai presenti e il video è diventato virale.

Proprio un tatino cuore di panna, anche in mezzo alla gente. Sta urlandole sicuramente frasi d'amore, vero #oriele ? pic.twitter.com/TS8KfGQlTw — escussaaaa (@giovanna_ci) July 2, 2023

I due si lasciano e il veneto su Twitter parla di relazione finita “senza margine di ritorno”. Quello che notano i fan più attenti però è che non solo Oriana e Daniele si sono bloccati su Instagram ma che anche la Incorvaia ha bloccato Dal Moro. Dopo qualche giorno di silenzio l’ex tronista è tornato con una diretta Twitch e se anche non voleva dire troppo si è capito che i rapporti tra lui e gli Incorvassi – e non solo Micol quindi – si erano incrinati. Ecco le sue parole:

“Potrei tranquillamente svendermi a qualche giornaletto da quattro soldi o anche più di quattro soldi ma non lo faccio perché non ho bisogno dei loro soldi sporchi. Mi faccio i c***i miei preferisco raccontare le cose a voi. Quello che mi va finché mi va. Chiaramente non mi metterò a raccontare nei dettagli tutte le cose che sono successe o non sono successe perché è lo stesso. Detto questo…

Niente io e Oriana abbiamo discusso come tutti quanti voi sapete, poi dopo abbiamo parlato e basta insomma. Sicuramente ci vedremo, sicuramente non so, parleremo ancora. Resta il fatto che a me girano i co****ni. Per il momento non voglio dire altro. Dopodiché per quanto riguarda altre persone vi dico solo questo. Vi dico solo questo perché per DDM è finita l’epoca del buonismo. Ok?

Ve lo dico con la più grande sincerità. Non dico un c***o solo perché me l’ha chiesto Oriana. Perché se fosse per me, ve lo assicuro… io ho questo difetto…Dico difetto perché purtroppo nella vita non mi ha mai pagato. Io sono una persona buona, sono troppo buono fino al punto di diventare un co****ne.

Il problema è che poi quando mi inca**o, tutto il buono che ero… avete presente il detto “non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia”? Ecco questo sono io. Questo è Daniele Dal Moro, per chi non mi conoscesse. Quindi quell’unica cosa che voglio dire è che credo che l’amicizia nella vita non siano delle parole ma la si dimostra.

Pablo è mio amico perché in questi anni mi ha dimostrato di essere mio amico e non perché viene a casa mia a mangiare o perché mi fa lo sconto sulle lezioni di tennis. Ma perché mi ha dimostrato di essere mio amico.

Allora io non ho mai detto un c***o, mi sono sempre fatto i ca**i miei e ho sempre cercato di dare una mano. Sempre. Va bene? Di me invece gli altri hanno sempre parlato, si sono sempre intromessi nei ca**i miei e che non venissero qua a farmi i paladini della giustizia perché dentro la casa le persone che giravano intorno per fare da paciere lo facevano solo perché sapevano che gli tornava buono all’interno del gioco.

Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti, quindi non mi venissero a raccontare “quella dell’orso” a me perché io non sono deficiente. Detto questo non cagatemi tanto il c***o perché vi assicuro da oggi in poi. Il primo che mi rompe i co****ni gli faccio un b*cio di c**o così.

Gli amici una persona se li sceglie e questa è una grande verità. Io faccio mea culpa e basta. Non sto a entrare nei dettagli perché tra l’altro per come sono fatto io è meglio che sto zitto sennò faccio danni. Allora meglio che taccio. Però i c***i miei interessano a tutti quanti, chissà perché. Morti di fame!”.

Senza fare i nomi tutti hanno capito che si riferiva a loro, inoltre ha continuato scrivendo dei tweet inequivocabili tirando fuori anche il van gate:



“Quindi prima era il Gf che aveva capito male. Poi sono i microfoni che si sono staccati da soli. Poi in realtà stavano scherzando. Poi la mamma le cose se le è inventate. Poi sono gli Oriele che si sono inventate le cose. Poi sono io che facci fan service su Twitch.

Poi non è che la mia relazione è finta e che ho capito male. Poi nelle room alle tre di notte in realtà lo hanno trasportato. Poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie. Poi non è che fa tag per la sua amica e che è poco social. Poi… ma vaff****lo!”.

Edoardo e Micol non hanno risposto nulla ma gira un video in cui, mentre stanno facendo una diretta Twitch, Micol sembra apprendere quanto detto da Dal Moro e lo mostra a Edoardo, che spegne i microfoni per non far sentire agli ascoltatori quanto dicevano. Infine torna alla diretta con una faccia piuttosto sconvolta. Ora, io dico solo una cosa: non ci possono lasciare così! Noi vogliamo sapere di più! Vogliamo sapere cosa ha fatto Micol per far arrabbiare così tanto Daniele! Vogliamo una risposta degli Incorvassi! Ma soprattutto vogliamo sapere cosa è successo in Sardegna a quella famosa cena!

Con questi interrogativi fondamentali per le nostre vite, vi lascio.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti