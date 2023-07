Temptation Island 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 3: due falò di confronto, uno rifiutato e i limoni delle fidanzate

Prima di tutto ora io farò una petizione perché American boy e Gabriela non possono uscire da Temptation, mi spiace ma non lo accetto. Maria trova un modo ma loro devono restare fino alla fine! Io non posso perdere uno che dice “Ho un macumba che mi esplode dentro”. Cosa avrà voluto dire non lo so, però capite il potenziale? Per non parlare di Gabriela che ai tanti insulti rivolti al fidanzato ha aggiunto rattuso. Io tre puntate senza di loro non posso accettarle!

American boy che crede davvero di interessare a Candy Candy, le scrive sulla sabbia per non farsi sgamare dalle telecamere se le sarebbe piaciuto uscire con lui dal programma. Lei che è terrorizzata al solo pensiero dopo 2 minuti spiattella tutto a favore di camera?. Dall’altra parte Gabriela ha capito che forse è ora di darsi una svegliata e si apparta nella casetta dei tentatori con Fouad, dove non ci sono le telecamere e se lo è limonato come se non ci fosse un domani. American boy ha iniziato a capire la “svegliazione” di lei, ha iniziato a tremare e ha chiesto un falò di confronto immediato con quella svergognata?. Lei è arrivata e lo ha asfaltato per mezz’ora, ma la cosa più bella è che continuava a dirgli “sì me lo sono baciato e sto benissimo”.

Alla fine sono usciti separati, ma siccome il buon Filippo ha detto che ci sarà un proseguo credo che Gabriela tornerà purtroppo sui suoi passi.

Il secondo falò è stato fatto dalla coppia più triste della storia: Davide e Alessia. Loro sono il tipico esempio di due che si schifano ma che hanno terrore dopo tanti anni di ricominciare da capo e quindi piuttosto stanno insieme. Destinati a essere infelici per me questa coppia è finita da tempo.

Federico è da quanto è iniziato.il programma che dice di non essere innamorato della fidanzata e che non la molla solo perché non ha le p***e. Quindi non ci rimarrà male quando scoprirà che lei dopo tutto quello che si è sentita dire si è limonata il buon Lollo. Sono morta dal ridere quando Federico diceva ” lei sarà in lacrime per me” , si certo una valle di lacrime. Lei intanto beatamente limonava in riva al mare. Ale comunque ha chiesto il falò di confronto decisa a lasciare il fidanzato ma lui non si è presentato. Ufficialmente perché questo percorso gli serve perché sta capendo tante cose, ufficiosamente perché pensa di avere qualche possibilità con la tentatrice Carmen. Con questa mossa geniale ha dato il via ad Ale che sono sicura ci darà grandissime soddisfazioni!

Ci sono poi Mirko e Perla che sinceramente non mi dicono nulla, lui noioso, lei antipatica all’ennesima potenza. Non riesco a interessarmi di loro. Zero.

Francesca invece finalmente sembra aver capito che uomo aveva al suo fianco. Manuel uno dei peggiori passati nel programma, la mollava a piacimento, andava a divertirsi con altre e poi tornata. Lei ha ammesso di avere una dipendenza affettiva da lui e per questo tutte le volte se lo riprendeva. A sto giro però mi sa che Manuel può andare dove vuole senza più tornare indietro perche lei ha capito di meritare di più!

Io amo i discorsi tra lenticchio 2.0 e la tentatrice, sono il nulla cosmico. “È fredda l’acqua vero?”. “Ti sta bene quel vestito”, “mi piacciono i mori muscolosi”, ” a me le bionde dolci come te”. Io vi giuro capisco Vittoria, la fidanzata che non è minimamente preoccupata.

In attesa di sapere se Gabriela nella prossima puntata tornerà con American boy, vi saluto.

Alla prossima, baci velenosi a tutti

Temptation Island 2023, i migliori cinguettii della terza puntata

