Ti presento Sofia: dove è stato girato? Qual è la canzone che canta Sofia? Location, trama e curiosità

Ti presento Sofia, è questo il titolo del film del 2018 diretto da Guido Chiesa che vede protagonisti due celebri attori italiani ovvero Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Ma, cosa sappiamo della pellicola in questione? Dove è stata girata e qual è la sua trama? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande e tante preziose informazioni.

Ti presento Sofia, la trama del film

Ti presento Sofia è una commedia italiana che vede come protagonista un uomo di nome Gabriele, interpretato da Fabio De Luigi. L’uomo è un ex rocker divorziato che si occupa della vendita di strumenti musicali. Ma è anche un papà molto attento e premuroso che è solito dedicare molte attenzioni alla figlia di 10 anni di nome Sofia. Ed infatti ad ogni donna che gli amici gli presentano ecco che l’uomo non fa altro che parlare della figlia rovinando ogni incontro. Tutto cambia il giorno in cui Gabriele incontra una vecchia amica che non vedeva da molto tempo. Una donna di nome Mara, interpretata da Micaela Ramazzotti, diventata una fotografa e con la quale Gabriele esce per un primo appuntamento.

Proprio durante tale incontro la donna rivela di non volere dei figli e di non amare i bambini. Anzi addirittura rivela di odiarli. Gabriele per la prima volta nella sua vita decide quindi di non parlare della figlia Sofia negando la sua esistenza. L’uomo inizia quindi a fare tutto il possibile per nascondere l’esistenza di Sofia a Mara e viceversa, e per farlo si serve dell’aiuto del fratello Chicco. Ma le sue bugie verranno presto scoperte, e quando Mara scoprirà dell’esistenza di Sofia ecco che Gabriele ormai innamorato della donna dovrà fare i conti con la sua reazione.

Le location scelte per girare la pellicola

Il film intitolato ‘Ti presento Sofia’ è stato girato in Abruzzo. E di preciso le riprese hanno interessato diverse località ovvero Fossacesia, Francavilla al Mare e Pescara. A tal proposito è possibile dire che proprio il regista della pellicola si è espresso affermando “L’Abruzzo per me è un set ideale, c’è tutto: mare, montagna, campagna e la gente è davvero accogliente”. Alcune scene sono state girate anche presso uno dei simboli più famosi e preziosi dell’Abruzzo ovvero il trabocco Pesce Palombo di Fossacesia.

Curiosità sul film

Ti presento Sofia in realtà altro non è che un remake italiano della pellicola argentina intitolata “Se permetti non parlarmi di bambini! (Sin hijos)”. Una pellicola del 2015 diretta da Ariel Winograd.

Il film in questione è stato girato nel mese di marzo del 2018 ed è arrivato nelle sale cinematografiche italiane alcuni mesi dopo, e di preciso nell’ottobre dello stesso anno. Nel corso delle prime quattro settimane di programmazione è riuscito ad ottenere guadagni pari a 2.9 milioni di euro.

La vera protagonista della commedia è proprio Sofia, una bambina legata al suo papà da un bellissimo rapporto fatto di tanto affetto e complicità. E proprio il padre Gabriele è la persona che la piccola Sofia cerca di imitare seguendo anche le sue orme come musicista. Proprio durante il saggio della scuola insieme papà e figlia eseguono insieme la canzone One Way or Antoher, colonna sonora della commedia.