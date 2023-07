Temptation Island 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 4: Gabriela ritorna sui suoi passi e Ale stoppa i video per Federico

Ci avevo creduto mezzo secondo al fatto che Gabriela potesse mollare davvero American boy. Ha resistito solo 12 ore e poi se lo è ripreso. Che grande delusione. Ma del resto quante ne abbiamo viste fare le ca**ute nel villaggio per poi sciogliersi ai falò? Quante ne abbiamo viste uscire da quel programma in coppia con chi le tratta da zerbine? Un’infinità e purtroppo Gabriela non è un’eccezione. Il bast**do ( cit.) Non ha mangiato una sera, non ha dormito e udite udite non ha fatto colazione per il dolore, per la paura di aver perso la sua amata. Io al non ho fatto colazione sono caduta da divano Ve lo giuro. Tanto è bastato da impietosire Gabriela e farla tornare sui suoi passi. Lusingata dal fatto che il fidanzato le abbia confessato i tradimenti e che abbia chiesto un altro falò. Quindi al suono di “Il passato rimaniamolo alle spalle” se ne sono andati mano nella mano.

A inizio programma pensavo che Mirko fosse un cucciolone, sottomesso alla strega della fidanzata, invece puntata dopo puntata sto empatizzando sempre di più con Perla. Lui è davvero moscio, quando abbraccia la tentatrice mamma mia sembra un sacco vuoto. Nessuna passione, nessuna enfasi. Alla fine è questo di cui si lamenta Perla. Manca il fuoco, o meglio si è spento.

Ma se ci pensate Perla ha ragione. Lei lamentava dei problemi, lui la ignorava accusandola di inventarseli, addirittura voleva farle la proposta di matrimonio, poi si scopre che in realtà lui di problemi nella relazione ce ne ha ed anche tanti. Si scopre perché li tira fuori tutti parlando con la tentatrice. Addirittura arriva a dire “con te mi sento me stesso per la prima volta”, ” non ho mai provato queste sensazioni in vita mia”. Parole che ovviamente fanno male e portano la fidanzata a chiedersi perché sia stato con lei per 5 anni se davvero sta così male. Tra l’altro con il tentatore Perla non è andata oltre, è sempre lui che cerca il contatto fisico e quando lei ha avuto la possibilità di entrare nella sua casetta senza telecamera, ha deciso di non farlo.

Ma veniamo al nuovo ridicolman della situazione, Federico. Lui non ama la fidanzata, forse non l’ha mai amata e ammette senza vergogna di stare con lei perché non ha le palle di mollarla. Quando lei chiede il falò di confronto lui non si presenta, e pensa che questo l’abbia portata a stare malissimo. Convinto che lei sia lì lì per gettarsi in mare per la disperazione, non sa che invece Ale, dopo quello che ha visto e sentito si sta limonando il più bonazzo tra i tentatori. Ma il per**lo di chi mette la colonna sonora in questo programma è favoloso. Diamogli un aumento Maria ti prego! Quando l’ho visto in balia delle onde con “Non piangere salame dai capelli verde rame” sotto ho svegliato l’intero palazzo con la mia risata. Stupendo! Inoltre Ale ha deciso che d’ora in poi il buon Nick Luciani dei poveri, non potrà più vedere alcun suo video. Cosa mai successa prima a Temptation.

Io ogni volta che Manuel chiama Filippo, Fil, lo farei alla brace nel falò. Non sapete i nervi che mi fa venire. Questo grand’uomo che quando ha un languorino molla la fidanzata per andare con altre, per poi tornare, perché la comodità di una che cucina, lava e stira non la vuole perdere. Penso sia il peggiore mai visto, perché non fa neanche un po’ ridere. Francesca ha ammesso di avere una dipendenza affettiva, spero che a sto giro però sia lei a scaricarlo.

Infine abbiamo lenticchio 2.0 e la compagna Vittoria. Vi devo dire alla fine il migliore tra i due è lui. Lei non si è messa minimamente in discussione e non ha fatto altro che parlare male di lui, però vuole farci un figlio a tutti i costi. Questi non si toccano da un anno e lei vuole un figlio. Capite la follia?

Amo questo programma perché mostra cosa non fare mai se si vuole stare bene in coppia.

Ciao American boy, mi mancherai, anche se zozzus e stu puorc saranno per sempre famosi!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

