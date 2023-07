Chi è Xavier Mortimer? Alla scoperta del mago più virale del web

Tutti sono affascinati dalla magia. Veder apparire cose dal nulla o vedere lievitare gli oggetti è sempre un’esperienza incredibilmente eccitante, anche sapendo che alla base di tutto quello che vediamo c’è un trucco.

Nel 2020, quando la pandemia di Covid aveva cominciato a invadere la nostra vita di tutti i giorni, un certo Xavier Mortimer è apparso improvvisamente sui social media, conquistando internet con le sue incredibili illusioni e le sue sorprendenti capacità magiche.

Dall’essere tagliato a metà, al togliersi la testa dalle spalle, fino a far apparire vino e formaggio dal nulla, Xavier ha portato l’arte delle illusioni magiche a un livello superiore. È un comico, illusionista, ballerino e compositore di 41 anni che dimostra che seguendo i propri sogni, per quanto impossibili possano sembrare, si può raggiungere lo straordinario.

La storia di Mortimer assomiglia per certi versi a quella di Harry Potter, poiché il giovane Xavier è cresciuto in una piccola città nel sud-ovest della Francia e da bambino ha sempre pensato che avrebbe condotto una vita in qualche modo normale e che avrebbe intrapreso una carriera tradizionale in un settore come quello della paesaggistica. Non avrebbe mai pensato di diventare un artista riconosciuto a livello mondiale, tanto meno un mago.

Xavier ha conosciuto la magia per la prima volta durante una cena. C’era un mago di talento che si esibiva e nel momento in cui vide l’illusionista trasferire le ceneri da una mano all’altra, Xavier fu immediatamente attratto dalle forze mistiche di questo mestiere. Doveva sapere come funzionava e non si sarebbe fermato finché non l’avesse saputo.

Divenne ossessionato dall’apprendimento dell’arte magica e si documentò su tutto ciò che poteva sull’argomento. Per fortuna suo padre, proprietario di una libreria antiquaria, gli regalò il suo primo libro di magia, un vecchio romanzo sulla stregoneria. Nel corso degli anni, il numero di libri di magia sullo scaffale di Xavier cominciò a crescere e imparò sempre di più sui trucchi magici e iniziò anche a fare spettacoli per i suoi amici e familiari. Più si esibiva per i suoi amici e per le strade, più la gente cominciava a notarlo.

Dopo aver scoperto la sua passione per la magia, Xavier ha continuato a studiare in diverse scuole d’arte e di spettacolo in tutta Europa. Ha studiato al Conservatorio di Musica e Danza di La Rochelle, alla Desmond Jones Acting School di Londra e in un’altra scuola di Parigi, la Lecoq Acting School.

Xavier è stato riconosciuto pubblicamente per la prima volta nel 2006 con il suo spettacolo di successo “L’Ombre Orchestre“. Si trattava di uno spettacolo completamente muto che ha continuato a essere rappresentato a Parigi e altre 1000 volte in diversi Paesi del mondo.

Alla fine è diventato così famoso che gli è stato chiesto di aprire i suoi spettacoli a Parigi, poi a Madrid e, prima ancora di rendersene conto, è stato chiamato dal Cirque du Soleil per esibirsi con loro a Las Vegas. È stata un’opportunità che ha richiesto un’attenta riflessione, ma che alla fine non ha potuto lasciarsi sfuggire. Così, Xavier ha fatto le valigie e ha attraversato l’oceano per dedicarsi alla magia al fianco di alcuni dei migliori artisti del mondo a Las Vegas.

Dopo essersi esibito più di 1.000 volte con il Cirque du Soleil, è ora passato ad aprire un proprio spettacolo a Las Vegas, diventando il primo artista del Cirque du Soleil a farlo. All’inizio non pensava di potercela fare. Ma poi ha deciso di provarci comunque, rendendosi conto che tutto è possibile se ci si impegna. E così ha fatto. Ha preso il suo personaggio “Sneaky” dallo show “Michael Jackson’s One” e ha creato il suo show di successo nel 2012.

Prima del lockdown del 2020, Xavier aveva già iniziato a postare alcuni dei suoi video su TikTok, ma una volta bloccato a casa ha iniziato a dedicarci più tempo. Ha messo insieme un team e ha iniziato a creare video più lunghi e a condividerli sui suoi canali. Non ci volle molto prima che le sue illusioni iniziassero a piacere alla gente.

Dal 2020, Xavier ha accumulato su TikTok fino a oltre 4,7 milioni di follower, conta oltre 1 milione di abbonati su YouTube (e oltre 4 milioni di iscritti), 10 milioni di follower su Facebook e oltre 1 milione di persone su Instagram. In totale, i suoi video hanno accumulato più di 5 miliardi di visualizzazioni su tutte le sue piattaforme e ora è uno dei maghi dei social media più seguiti online.