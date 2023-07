The Walking Dead, in arrivo un nuovo spinoff con Daryl protagonista | Data di uscita e anticipazioni

Buone notizie per i fan della serie tv The Walking Dead, andata in onda per ben 11 stagioni tra il 2010 e il 2020.

È stata finalmente annunciata la data di uscita dello spinoff (dell’ennesimo spinoff, come vedremo) della serie sugli zombie che vedrà protagonista Daryl Dixon, il cacciatore del gruppo di sopravvissuti (interpretato dall’amatissimo Norman Reedus). L’anteprima è prevista per il 10 settembre su AMC e sulla piattaforma di streaming del canale (che ha trasmesso negli Stati Uniti la serie sin dal giorno zero).

I fan potranno immergersi nuovamente nell’atmosfera di “The Walking Dead”, con Daryl al centro della trama. Questo nuovo spinoff (che pare dovrebbe chiamarsi The Walking Dead: Daryl Dixon) avrà come protagonista Dixon, che si troverà ad affrontare un’orda di zombie al di fuori della sua comfort zone, in un luogo sconosciuto: l’Europa. Senza alcuna spiegazione, il personaggio interpretato da Norman Reedus si risveglierà su una spiaggia della Francia, che vive anch’essa in piena quarantena a causa del virus zombie.

Nonostante fosse previsto che Daryl condividesse il ruolo principale con Carol Peletier, l’attrice Melissa Suzanne ha scelto di lasciare l’intero spinoff al suo fedele compagno di battaglia.

The Walking Dead, gli altri spinoff della serie

‘The Walking Dead’ offre diversi spinoff per coloro i quali non si sono accontentato della serie principale. In attesa dello spinoff succitato (e in attesa di The Walking Dead: Summit, previsto per il 2024), sono cinque i prodotti culturali collaterali prodotti a partire dal 2015. Oltre al primo spinoff ‘Fear The Walking Dead’, di cui vedremo presto la conclusione, sono stati sviluppati ‘The Walking Dead: World Beyond’, ‘The Walking Dead: Dead City’ e ‘Tales of the Walking Dead’.

In ‘Dead City’, i protagonisti sono Negan e Maggie, interpretati rispettivamente da Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, in azione a Manhattan. Si tratta di uno spinoff breve, una miniserie composta da sei episodi, che è stata rilasciata a giugno su AMC e AMC+.