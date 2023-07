First Man – Il primo uomo, chi interpreta Neil Armstrong?

First Man-Il primo uomo è il titolo di un film del 2018 diretto da Damien Chazelle e scritto da Josh Singer. Ma esattamente, cosa sappiamo della pellicola? Chi ha interpretato il protagonista Neil Armstrong? Qui di seguito sarà possibile trovare la risposta a tale domanda e diverse informazioni.

First Man-Il primo uomo, la trama

First-Man – Il primo uomo è il titolo di un film che racconta la storia di Neil Armstrong che dopo aver subito un terribile lutto per la perdita della figlia sceglie di entrare alla NASA nel 1962. Nel corso della missione Gemini 8, e dopo aver impiegato una carriera come pilota collaudatore dell’aereo-razzo X-15 ecco che Armstrong insieme a David Scott riesce ad agganciare in orbita il modulo Agena. Inoltre proprio dopo aver appreso della morte dell’equipaggio di Apollo 1 e dopo aver testato il prototipo del modulo lunare ecco che sempre Armstrong decide di prendere parte alla missione Apollo 11. E proprio in seguito a tale missione è diventato il 20 luglio del 1969 il primo uomo che è riuscito a mettere piede sulla Luna. Questo oltre ad essere un momento storico ha rappresentato anche un vero e proprio passo verso il futuro.

Chi ha interpretato Neil Armstrong?

Ad interpretare Neil Armstrong in ‘First Man-Il primo uomo’ è stato il celebre attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico oltre che cantante e musicista canadese Ryan Gosling. Proprio Gosling con tale pellicola è tornato a collaborare con il regista Damien Chazelle dopo il grandissimo successo ottenuto con La La Land. E stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che i due abbiano iniziato a parlare di tale progetto fin dal primo incontro avvenuto esattamente nel 2014 in occasione di una cena. Al fianco di Gosling come co-protagonista è presente la bravissima e bellissima Claire Foy particolarmente nota al pubblico per aver interpretato nelle prime due stagioni della serie ‘The Crown’ la regina Elisabetta II. Nel cast anche attori come Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Shea Whigham e Jon Bernthal.

Il film in questione è stato presentato in anteprima mondiale in occasione della 75ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia che si è tenuta di preciso il 29 agosto del 2018. Nel corso dello stesso anno, e di preciso nel mese di settembre, è stato invece presentato al Toronto International Film Festival. La distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi è invece avvenuta dal 12 ottobre del 2018, mentre in quelle italiane nel 2019.