In Time, come finisce? Trama e finale del thriller con Justin Timberlake

“In Time” è un thriller del 2011 diretto da Andrew Niccol e interpretato da Justin Timberlake e Amanda Seyfried. Pellicola straordinaria, amata dal pubblico e riproposta spesso in tv, In time ha una trama e un finale tutti da scoprire: e di seguito ti sveliamo, spoilerando, tutto noi.

La trama di In Time

La trama è ambientata in un futuro distopico in cui la moneta di scambio è il tempo stesso. Le persone smettono di invecchiare a 25 anni, ma a quel punto un conto alla rovescia inizia, e hanno solo un anno di tempo rimasto per vivere. Per estendere la propria esistenza, devono guadagnare e accumulare tempo, mentre coloro che sono ricchi possono vivere per sempre, mentre i poveri sono costretti a lottare per ogni minuto di sopravvivenza.

La storia segue il personaggio di Will Salas (interpretato da Justin Timberlake), un giovane povero che vive nel ghetto e affronta ogni giorno al limite del tempo. Dopo che una ricca persona, Henry Hamilton, gli dona centinaia di anni di vita, si trova coinvolto in una serie di eventi che lo portano a incontrare Sylvia Weis (interpretata da Amanda Seyfried), una giovane erede di una famiglia estremamente ricca.

Speranzoso di poter regalare il tempo alla sua gente, Will rapisce Sylvia e chiede in riscatto al padre di lei milioni di anni di vita in cambio della figlia. Il ricco Weis rifiuta l’offerta e così Sylvia decide di schierarsi con Will per aiutarlo a rapinare tutte le banche del tempo dei ricchi.

Come finisce il film?

Will e Sylvia cercano di ribaltare l’ingiusto sistema in cui vivono e redistribuire il tempo per dare a tutti una possibilità di vivere una vita dignitosa.

Nel finale del film, Will e Sylvia riescono a sconfiggere i potenti e ad abbattere il sistema di controllo del tempo. Il tempo diventa ora un bene accessibile per tutti e viene redistribuito in modo equo. Il film si conclude con Will e Sylvia che condividono il loro tempo e la loro vita insieme, vivendo una vita di libertà e giustizia ma soprattutto con l’intento di fare un altro colpo: rubare il tempo ai ricchi per darlo ai liberi.