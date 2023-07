Skyline, quanti film fanno parte della saga? È prevista l’uscita di un nuovo capitolo?

“Skyline” è un film di fantascienza e azione del 2010, diretto dai fratelli Colin Strause e Greg Strause. Per gli amanti di battaglie aliene e trame al limite della realtà, di seguito sveliamo quanti sono i film della saga e se ci sono in embrione altre uscite

La trama di Skyline

La storia si svolge a Los Angeles, dove un gruppo di amici, tra cui Jarrod (interpretato da Eric Balfour) e sua moglie Elaine (interpretata da Scottie Thompson), si svegliano dopo una notte di festa per scoprire che la città è stata invasa da alieni. Gli alieni hanno una tecnologia devastante che cattura gli umani, attirandoli con una luce abbagliante. Una volta catturati, gli umani vengono sottoposti a un processo misterioso che li aspira all’interno delle astronavi aliene.

I sopravvissuti si rifugiano in un appartamento di lusso, cercando di sopravvivere e trovare un modo per sfuggire all’invasione. Nel corso del film, scoprono che gli alieni hanno piani oscuri per l’umanità e che le loro probabilità di sopravvivenza diventano sempre più scarse.

Quanti sono i film?

Mentre il film ricevette critiche miste, fu apprezzato per gli effetti speciali e l’azione coinvolgente. Motivo per il quale furono confermate altre due pellicole, una del 2017 e l’altra del 2020. Più precisamente parliamo in primis di “Beyond Skyline”, sequel diretto del primo film. Diretto da Liam O’Donnell, il film ha una storia parallela che si svolge contemporaneamente agli eventi del primo film, ma segue un gruppo di sopravvissuti in un’altra parte del mondo.

Il secondo, Skylin3s, vede come protagonista il capitano Rose Corley che con il suo tem dovrà fermare l’epidemia di un pericoloso virus che minaccia di trasformare degli ibridi alieni amichevoli in mostri.

Ci sarà il quarto film?

Nel maggio 2022 è giunta la conferma di un quarto film della saga. Sarà intitolato Skyline Radial e vedrà ancora una volta l’equipaggio di Rose protagonista di una missione, ovvero salvare Mark da una prigione segreta. Non sappiamo ancora la data di uscita e la conferma del cast.