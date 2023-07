Fire Country, dove è ambientato? Quante stagioni sono?

Fire Country è una nuovissima serie TV riproposta sulla Rai, che ha una trama tutta da seguire e personaggi tutti da scoprire. Qui di seguito scopriamo quante stagioni sono, il contenuto della trama con alcune anticipazioni e dov’è ambientato.

Trama e ambientazione di Fire Country

Partiamo subito con il dire che Fire Country é una serie tv ambientata in California, anche se molte delle scene sono state girate in Canada. La trama si incentra sull’ vit di Bode, un giovane detenuto che per ottenere lo sconto di pena viene reclutato in un squadra di vigili del fuoco nella California del Nord, con la quale opera su consenso del carcere. Insieme ad alcuni compagni di prigione seguirà veri pompieri occupandosi di incendi e di interventi di ogni genere.

Il duro colpo per Bode sarà tuttavia scoprire di dover fare servizio nella sua città natale, dove ignoravano il fatto che fosse in prigione ma viceversa lo ricordano come un bravissimo ragazzo. Si mischieranno pertanto storie personali ad episodi tragici in cui sarà necessario l’intervento dei pompieri.

Il cast della serie tv e quante stagioni sono?

Per quanto concerne il cast, è Max Thieriot a vestire i panni del protagonista Bode. Al suo fianco vedremo Billy Burke nei panni di Vince e Kevin Alejandro im quelli di Manny. Sharon viene interpretata da Diane Farr, mentre Gabriela ha il volto di Stephanie Arcila. Infine Jordan Calloway è Jake e Jules Latimer è Eve.

Per adesso vi è una sola stagione di Fire Country, con ben 22 episodi della durata di circa 40 minuti. In un primo momento infatti la CBS aveva previsto circa dieci episodi ma l’incremento dello share ha portato a confermarne altri 12. In corso d’opera, avendo il pubblico risposto oltremodo bene a questa nuova serie tv, la CBS ha deciso di rinnovare per la seconda stagione sulla quale tuttavia ancora non si conoscono particolari.