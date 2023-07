Grande Fratello, tutte le novità: dal nuovo logo alla data di partenza | Le pillole de La Velenosa

Manca un mese e mezzo più o meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e iniziano ad arrivare tutte le novità. Già vi ho parlato della nuova opinionista che sarà Cesara Buonamici e sarà anche da sola. Scelta per dare più serietà e autorevolezza, questa la linea scelta da Pier Silvio Berlusconi. Il patron di Mediaset ha anche scartato molti dei concorrenti proposti dagli autori. Questa nuova edizione insomma sarà diversa dalle altre o almeno cercherà di esserlo. Bandito il trash, che vi ho detto, per me è una cosa sbagliata, perché un reality deve essere trash. Forse andavano cambiati autori e conduttore per avere davvero il cambiamento perché sono stati loro a permettere quanto è accaduto nell’ultima edizione. Ma torniamo alle novità : fuori anche Giulia Salemi, la “basta**da col tablet” così si è definita, non ci sarà. La notizia l’ha data TvBlog e poco dopo la stessa Salemi ha confermato tramite Instagram. Ecco le sue parole:

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi.

Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”.

A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti.

Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo”.

Inoltre cambierà il logo e sparirà la dicitura vip. Tornerà ad essere solo grande fratello. La data d’inizio è stata anticipata all’11 settembre e nella prima serata entreranno tutti i concorrenti che dovrebbero essere 10 vip e 10 persone comuni.

Non ci resta quindi che attendere per vedere come sarà questa nuova era del reality più longevo d’Italia. Speriamo solo non si passi dalla volgarità alla noia. Aspettiamo a giudicare e incrociamo le dita.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti